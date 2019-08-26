Политолог назвал новые изменения в Конституции Украины «забалтыванием реальных проблем»

Партия «Слуга народа» планирует сократить число депутатов парламента и отменить депутатскую неприкосновенность, изменив Конституцию Украины. Об этом заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук.

Политолог Александр Дудчак считает, что эти изменения вполне могут быть приняты. По его словам, сложнее всего будет уменьшить число депутатов. Однако эксперт полагает, что такие действия в Верховной раде можно назвать «забалтыванием реальных проблем и отвлечением внимания».

«Мы будем вносить много изменений в конституцию, которые соответствуют программе нашей партии», — сказал Стефанчук.

Стефанчук отметил, что «Слуга народа» имеет необходимое большинство голосов своих представителей, чтобы принять соответствующие решения. При этом для окончательного внесения поправок в основной закон президентская партия рассчитывает на другие политические силы: «Голос», «Европейскую солидарность» и «Батькивщину».

Кроме того, в «Слуге народа» предлагают рассмотреть два законопроекта: об ответственности за голосование за отсутствующих коллег и прогулы заседаний, отметил Стефанчук.

По словам Дудчака, в партии «Слуга народа» давно обещали снять депутатскую неприкосновенность, а Зеленский неоднократно об этом говорил. Внести изменение в конституцию по снятию депутатской неприкосновенности будет легче, отмечает эксперт.

«В руководящей политической силе рассчитывают организовать дела против нынешних депутатов, которые тесно были связаны с предыдущей властью. Пока что сложно сказать, получится ли это. Тем не менее все новые идеи, которые предлагает политическая сила Зеленского, ничего не меняют. Это идет демонстрация какой-то деятельности. Может, мерилом работы у них считают усталость? Поэтому изобретают новые идеи, которые привлекают внимание публики, затем это обсуждается. По сути, это никаким образом не влияет на повышение уровня жизни. На Украине нужно заниматься изменениями в экономической системе. Однако этим политическая сила Зеленского заниматься не будет. А поговорить про новое количество депутатов в Верховной раде — всегда пожалуйста. Это ничего не изменит, а внимание привлечет», — заявил Дудчак в беседе с Федеральным агентством новостей.

Напомним, 21 июля на Украине прошли внеочередные выборы в Верховную раду. Лидирующие позиции у партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа» (43,16%). На втором месте расположилась «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко (13,05%). Третью строчку заняла партия экс-премьера Юлии Тимошенко «Батькивщина» (8,18%). Следом идут партии экс-президента Украины Петра Порошенко (8,10%) и музыканта Святослава Вакарчука «Голос» (5,82%).