Москва, 26 августа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условия участия России в следующем саммите G7, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Журналисты обратили внимание Пескова на материал The Guardian, который рассказывает о том, что вопрос возвращения России в G7 разделил членов объединения на два лагеря и чуть не рассорил. Главным сторонником восстановления G8 СМИ считают президента США Дональда Трампа. Представителя Кремля спросили, присоединится ли Россия к следующей встрече «Большой семерки», если приглашение поступит только от Вашингтона.

Песков напомнил, что вопрос возвращения РФ в G7 обсуждался уже неоднократно. Пресс-секретарь президента РФ добавил, что у Москвы позитивно развиваются контакты с некоторыми участниками «Семерки» — например, Японией, Италией, Францией и Германией.

«Несмотря на определенные разногласия, неизбежные противоречия, диалог на самом разном уровне продолжается, — подчеркнул он. — Этот диалог помогает минимизировать объем недоверия. Это помогает искать решения проблем не в конфронтации, а в диалоге. Мы надеемся, что и другие страны со временем к этой тенденции присоединятся. Конечно, возвращаться в «Семерку» только по приглашению одной из стран невозможно, поскольку там решения принимаются на основании консенсуса».

Он также напомнил, что РФ не ставит для себя основной задачей возвращение к сотрудничеству именно внутри G8.

«Хочу напомнить слова президента [России Владимира] Путина о том, что для России возвращение в «семерку» не является самоцелью, — констатировал Песков. — Вместе с тем мы не отказываемся от самых разных форматов общения, но и навязывать свое участие никому не собираемся. Путин является сторонником налаживания отношений со всеми странами-участницами G7».

Песков также добавил, что не считает провокацией со стороны Трампа предложение восстановить G8 на фоне ввода антироссийских санкций в США.