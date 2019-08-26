Глава Минобороны Турции анонсировал продолжение поставок С-400

Анкара, 26 августа. Руководитель министерства обороны Турции Хулуси Акар анонсировал продолжение поставок зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф». Об этом сообщает в понедельник информационное агентство Anadolu.

По словам турецкого министра, с предстоящего вторника стороны приступят к поставкам и перевозкам второй батареи С-400.

Российско-турецкая сделка была заключена в 2017 году. Москва поставит Анкаре четыре дивизиона стоимостью 2,5 миллиарда долларов. Часть из этой суммы заказчик оплатит самостоятельно, часть — за счет российского кредита.

Покупка спровоцировала международный скандал: американские власти требовали отказаться от нее и взамен приобрести их комплексы Patriot. Кроме того, Вашингтон угрожает Анкаре рестрикциями. Так, американская сторона отметила, что свернет участие Турции в программе создания истребителей F-35. Впрочем, турецкие власти проигнорировали угрозы и заключили сделку с РФ.

В американском Конгрессе хотят заставить главу Белого дома Дональда Трампа наложить санкции на Турцию, если он в течение ближайшего времени не решит, какое наказание последует в адрес Анкары за приобретение российских С-400. Законодатели стремятся к тому, чтобы Трамп ввел антитурецкие ограничения, и уже изучают различные варианты, как действовать, если президент не последует их призыву.