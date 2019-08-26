Принявших участие в незаконном митинге многодетных супругов могут лишить родительских прав

Москва, 26 августа. Столичная прокуратура потребовала лишить родительских прав многодетных супругов, которые принимали участие в незаконном митинге. Об этом сообщили в Никулинском суде Москвы, куда был направлен иск прокуратуры.

«Никулинский суд 2 сентября начнет рассмотрение иска прокуратуры о лишении родительских прав Петра и Елены Хомских», — рассказала представитель суда ТАСС.

Интересы Хомских представляет правозащитная организация «Апология протеста», передает «Царьград». Дело будет рассматриваться в ходе закрытого судебного заседания, как этого требуют процессуальные нормы.

Напомним, Хомские пришли на незаконный митинг, который состоялся в столице 3 августа, при этом с ними были дети в колясках. Пара разыграла целый спектакль, пытаясь изобразить, что силовики якобы выталкивают их с Пушкинской площади, при этом родители сами толкали спинами правоохранителей. Инцидент попал на видео. Как можно заметить, сотрудники правоохранительных органов сохраняли оцепление, держались спокойно и не реагировали на провокации «мамочек».

Позднее журналист и блогер Олег Лурье выяснил, что Петр Хомский ранее охранял скандального блогера Алексея Навального. Кроме того, мужчина работал на Михаила Касьянова на выборах в Костромскую областную думу в 2014 году. Еще тогда Хомский демонстрировал неадекватное поведение, бросаясь на каждого, кто задавал Навальному неудобные вопросы.

Напомним, что ранее прокуратура требовала лишить родительских прав супругов Проказовых, которые пришли с маленьким ребенком на незаконный митинг, состоявшийся в Москве 27 июля. Родители передали мальчика, которому еще не исполнилось и года, провокатору Сергею Фомину, чтобы тот смог успешно миновать правоохранителей и выйти из толпы, прикрывшись чужим ребенком.

Отметим, что организаторами несанкционированных акций, прошедших в столице 27 июля и 3 августа, выступили представители так называемой оппозиции, которых избирательные комиссии правомерно отказались регистрировать в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы из-за поддельных подписей. Особенно здесь отличилась Любовь Соболь, почти 15% подписей которой оказались сфальсифицированными. Такой результат был довольно предсказуем, поскольку «оппозиционерка» была замешана в скандалах, связанных с махинациями с подписными листами. Так, столичные правоохранители обнаружили в одной из московских квартир целую «фабрику поддельных подписей». Кроме того, Соболь и ее «коллеги» не постеснялись использовать подписи мертвецов.

После незаконного митинга, прошедшего 27 июля и вылившегося в массовые беспорядки, все его организаторы были арестованы. Не заключили под стражу только Любовь Соболь, которая прикрылась малолетним ребенком. Однако Соболь все же не удалось избежать административного дела и внушительного штрафа за призывы к участию в несанкционированной акции.