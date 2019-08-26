Песков прокомментировал сообщения Росгидромета о последствиях ЧП в Северодвинске

Москва, 26 августа. Делать выводы о последствиях ЧП на полигоне в Архангельской области должны специалисты. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения Росгидромета, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) сообщила, что обнаружила радиоактивные изотопы стронция, бария и лантана в Северодвинске после аварии на полигоне Минобороны. В ведомстве добавили, что причиной кратковременного повышения радиоактивного фона 8 августа — в день аварии — стали радиоактивные благородные газы. Отмечалось, что сейчас обстановка стабилизировалась.

«Администрация президента — вряд ли тот орган, который может на основе перечисления определенных элементов говорить о тех или иных процессах, о загрязнении или незагрязнении. Это должны делать эксперты. Мнение экспертов, которое было опубликовано, хорошо известно», — напомнил Дмитрий Песков.

Он отметил, что Кремль ориентируется на официальные заключения администрации города и соответствующих ведомств, которые сообщали об отсутствии какой-либо угрозы загрязнения после ЧП. Он добавил, что также отсутствуют сигналы от зарубежных измерительных станций.

«Кроме того, мы обращаем внимание, как и все, на отсутствие каких-либо сигналов от находящихся в непосредственной близости к этому району измерительных станций других государств. Вы знаете, там этих станций много», — сказал Дмитрий Песков.

Журналисты также спросили, проверяла ли администрация президента сообщения, что врачей якобы не предупредили о поступлении пациентов с «радиоактивным облучением». Представитель Кремля ответил, что такого рода проверки не являются прерогативой администрации.

«Проверку не может осуществлять администрация президента. Безусловно, мы видели сообщения о таких заявлениях этого врача. Я убежден, что компетентные органы, которые дают информацию из первоисточника о ситуации там, все эти факты проверят. Здесь сомнений быть не должно», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Напомним, 8 августа на военном полигоне в Архангельской области при испытании жидкости реактивной двигательной установки произошел взрыв. В результате аварии погибли пять человек. Исследования специалистов на месте ЧП показали, что радиационный фон в норме.