Путину предстоит напряженный день, сообщил Песков

Москва, 26 августа. Президент России Владимир Путин в понедельник работает в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Песков сообщил, что 26 августа у Путина день внутренних рабочих встреч и совещаний.

«Из публичных встреч будет общение с и.о. главы Башкортостана Сабировым. Это традиционное общение с региональными властями, тем более с временно исполняющим обязанности: у него было время войти в курс дел, теперь настало время первой сверки часов. Обсудят, как обстоят дела в республике», — сказал Песков.

Кроме того, президент планирует провести совещание по экономическим вопросам. Это одно из традиционных совещаний, которые проводит президент. В нем участвуют министр экономического развития, министр финансов, председатель Центробанка, помощник президента Андрей Белоусов и глава администрации. Эти совещания проводятся для того, чтобы оценить положение и перспективы развития реального сектора экономики, объяснил Песков.

«Завтра у Путина напряженный день на Жуковском. Состоится рабочий визит президента Турции Эрдогана. Эрдоган посмотрит экспозицию МАКС в Жуковском», — сказал Песков, отметив, что после состоятся двусторонние переговоры лидеров двух стран.

Также пресс-секретарь президента РФ напомнил, что завтра закрывается WorldSkills в Казани. Путин приедет на закрытие, заметил Песков.