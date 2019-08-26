Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир
  /  Обновлено: 

Китай призвал США отказаться от «мышления времен холодной войны»

44
0 Оставить комментарий

Китай призвал США отказаться от «мышления времен холодной войны»

Пекин, 26 августа. Правительство Китая призывает США прекратить провоцировать новую гонку вооружений. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан на брифинге.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны и МИД России оценить уровень угрозы, которую США создают для РФ испытанием новых ракет. Российский лидер подчеркнул, что Москва никогда не хотела гонки вооружений и не даст себя втянуть в это мероприятие.

Представитель МИД Китая также прокомментировал испытания американской ракеты, которая ранее была запрещена Договором о РСМД. Он отметил, что пуск ракеты в США демонстрирует истинную цель выхода Вашингтона из ДРСМД, которая заключалась в том, чтобы развязать себе руки и «достичь одностороннего военного превосходства».

«Такой шаг приведет к новому витку гонки вооружений и усилению военной конфронтации», — предупредил Гэн Шуан, слова которого приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что действия США оказали серьезный негативный эффект на региональную и международную безопасность. 

«Призываем США отказаться от мышления времен холодной войны и игр с нулевой суммой, проявлять сдержанность, честно соблюдать действующий международный режим в сфере ограничения вооружений и тем самым внести вклад в глобальный стратегический баланс и стабильность, а также международный и региональный мир», — резюмировал представитель МИД КНР.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что Москва разочарована испытаниями в США ракеты средней дальности наземного базирования, которые противоречат Договору о РСМД. 

Напомним, Пентагон обнародовал видеозапись, на кадрах которой запечатлены испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении. Она была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Этот запуск был первым после выхода Вашингтона из ДРСМД. Сообщалось, что пуск ракеты состоялся с острова Сан-Николас. 

Действие Договора о РСМД подошло к концу 2 августа 2019 года. При этом президент США Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона выйти из ДРСМД в 2018 году. Американская сторона заявляла, что Москва якобы нарушает положения этого соглашения. Москва же неоднократно уличала именно Вашингтон в нарушении условий договора.

infox - new
Источник: ТАСС
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров