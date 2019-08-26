В Кремле следят за президентскими выборами в Абхазии

Москва, 26 августа. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал первый тур президентских выборов в Абхазии, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы, безусловно, следим. Надеемся, что избирательный процесс и во втором туре пройдет в легитимном русле», — заявил представитель Кремля.

Как сообщалось ранее, первый тур выборов президента Абхазии прошел 25 августа. Во второй тур прошли Рауль Хаджимба и лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициния. Голосование пройдет 8 сентября.