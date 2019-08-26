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В Кремле следят за ситуацией с увольнением хирургов в Нижнем Тагиле

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В Кремле следят за ситуацией с увольнением хирургов в Нижнем Тагиле

Москва, 26 августа. Кремль следит за ситуацией, связанной с массовыми увольнениями врачей-хирургов в Нижнем Тагиле, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы действительно все обратили внимание на информацию, которая оттуда появляется, — передает корреспондент Федерального агентства новостей слова чиновника. — Это, конечно, главным образом вопрос для региональной власти. Ну и, конечно, министерство здравоохранения занимается этим вопросом».

Напомним, массовые увольнения врачей в Нижнем Тагиле начались в конце прошлого месяца, когда хирурги Демидовской больницы написали заявления об уходе. Позже их поддержали врачи из других врачей.

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