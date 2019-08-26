Первый президент Украины не надеется на охрану и не расстается с пистолетом кольт

Первый президент Украины Леонид Кравчук не уверен в эффективности личной охраны и уже много лет не расстается с пистолетом. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей.

«Я всю взрослую жизнь ношу с собой оружие, я к этому привык, — заявил он. — Это уже привычка, пистолет всегда со мной. Так мне нравится, так мне спокойнее. Я уже 40 лет охотник, у меня, помимо пистолета, есть гладкоствольное оружие и не только. Я вообще разбираюсь в этом».

По словам экс-президента Украины, в наше время бывает всякое.

«У меня друзья: один был министром, другой — тоже, министром обороны. К ним неожиданно пришли какие-то люди, открыли балкон и зашли в дом, когда все уже спали. Связали их, забрали все, что только можно», — рассказал он.

По мнению Кравчука, в современном украинском обществе сложилась ситуация, в которой не стоит особо надеяться на личную охрану и полицию.

«Знаете, в жизни все может быть. Есть охрана, но это же люди — кто-то уснул, кто-то замешкался, — полагает собеседник ФАН. — Я считаю, что в наше время у человека должна быть возможность защититься. Окружающие люди почему-то бывают очень возбужденные, нет работы и т. д. Люди идут на преступление с целью получить доходы посредством насилия. Культура очень низкая — политическая, нравственная. Потом многие возвращаются из АТО, не всякий это психологически выдерживает, есть опасность, что кто-то из них применит оружие. В таких условиях каждый должен защищаться сам, потому что, честно говоря, ни полиция, ни кто-то еще зачастую не могут защитить, поскольку это невозможно».

Кравчук отметил, что в бытность президентом были попытки покушения на него, с которыми, впрочем, справилась охрана. Он также констатировал, что сейчас на Украине на руках у населения находится 3 млн незарегистрированных единиц оружия.