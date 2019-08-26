Песков заявил об отсутствии сигналов со стороны США по подготовке к продлению СНВ-3

Москва, 26 августа. В Кремле не видят сигналов со стороны США по подготовке к продлению СНВ-3. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«В том диалоге, который есть с американской стороной, пока никаких сигналов от Вашингтона не поступает относительно готовности или неготовности вести разговор по СНВ», — отметил он.

Песков напомнил, что российский лидер Владимир Путин еще в ходе последней встречи с американским коллегой Дональдом Трампом говорил о важности обсуждения этой темы. Однако, как констатировал Песков, какие-либо сигналы со стороны Вашингтона пока отсутствуют.

Пресс-секретарь главы РФ указал на то, что последствия для стратегической стабильности и безопасности из-за действий США «будут достаточно губительными», поскольку человечество останется без документа, который регламентировал бы эту сферу.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный девять лет назад, остается единственным действующим договором между Москвой и Вашингтоном об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года. Вашингтонская администрация не объявила, собираются ли американские власти его продлевать.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что СНВ-3 едва ли будет продлен, потому что якобы «имеет недостатки». Российская сторона неоднократно подчеркивала, что готова обсудить этот вопрос. Трамп заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, КНР и Соединенными Штатами. В Пекине, впрочем, это предложение отвергли.