В Совфеде заявили о готовности российской экономики к новым санкциям США

Российская экономика готова к новым американским санкциям. Об этом Федеральному агентству новостей заявил член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов.

Санкции против госдолга

В полночь (в семь утра по московскому времени) в силу вступил второй пакет санкций Соединенных Штатов против Российской Федерации из-за инцидента в Солсбери. Как утверждает Вашингтон, поводом для введения очередных санкционных мер против РФ стало то, что Москва не предоставила гарантий неприменения биологического и химического оружия, предписанных соответствующим законом.

Так, новые американские санкции распространяются на государственный долг. Кроме того, Соединенные Штаты будут препятствовать предоставлению и продлению кредитов РФ крупнейшими финансовыми организациями (МВФ, Всемирный банк).

Более того, американским банкам будет запрещено участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, который номинирован не в рублях, и кредитовать правительство не в рублях. Также вводятся ограничения по экспорту продукции двойного назначения, в том числе для разработки биологического и химического оружия.

«Мы практически ничего не должны»

Как отметил Олег Морозов, эти санкции были ожидаемы. Они не случились в виде неожиданного осеннего дождя, заметил сенатор.

«Мы знали, что такие санкции будут, мы знали, на какие сегменты они будут распространяться. Они коснутся действительно суверенного долга, ограничение на кредитование в соответствующих зарубежных институтах, на выдачу нам кредитов и так далее. Но дело в том, что мы знали смысл этого пакета санкций и давно уже к нему готовились. Мы, например, давно стали резко сокращать размещение своих долговых обязательств в долларах, свои золотовалютные резервы переструктурировали в золото. Кроме того, сегодня Россия до минимума сократила свою внешнюю задолженность. Мы практически никому ничего не должны», — пояснил Олег Морозов.

По словам сенатора, российский внешний долг сегодня минимальный за всю отечественную историю. Он отметил, что экономика России готовилась к американским санкциям.

«Я не могу сказать, что эти санкции абсолютно безболезненные. Понятно, что ограничение в кредитования на открытом и свободном рынке — это всегда плохо. Тем не менее именно готовность России к санкциям и понимание, что они будут, позволяют нам говорить о том, что мы будем искать соответствующие решения, уже их знаем, для того, чтобы минимизировать наши экономические потери. Кроме того, мир большой», — заключил Олег Морозов.

Ранее власти Великобритании заявили, что бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия якобы были отравлены в Солсбери нервно-паралитическим веществом. Лондон уверен, что к инциденту якобы «причастны» российские спецслужбы. В свою очередь российская сторона отрицает все обвинения. В МИД России неоднократно подчеркивали, что британские власти игнорируют запросы по делу об отравлении Скрипалей и отказываются от совместного расследования.