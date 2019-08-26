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Горбачев-фонд опроверг слухи о плохом состоянии экс-лидера СССР

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Горбачев-фонд опроверг слухи о плохом состоянии экс-лидера СССР

Москва, 26 августа. Горбачев-фонд опроверг слухи о плохом самочувствии первого президента СССР Михаила Горбачева.

Руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко сообщил, что политик регулярно бывает на работе в основанном им фонде.

«Недавно мы дали сообщение о его встрече с министром иностранных дел Мальты, и он продолжает встречаться с людьми. Поэтому для подобного рода «новостей» нет оснований», — сказал Палажченко в беседе с РИА Новости.

Ранее в одном из Telegram-каналов появились сообщения о том, что состояние Горбачева резко ухудшилось, он якобы находится при смерти.

Чуть ранее представители фонда уже опровергали подобные заявления. Несколько недель назад журналист Алексей Венедиктов заявил в эфире программы «Гордон», что состояние 88-летнего Горбачева «очень плохое». По его словам, первый президент Советского Союза последние полгода живет в больнице. Тогда представители фонда Горбачева отметили, что бывший советский лидер регулярно посещает фонд, проводит встречи с сотрудниками и работает над новой книгой.

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Источник: РИА Новости
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