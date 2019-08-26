Авиасалон МАКС-2019: главные новинки, что посмотреть, основной день полетов

Самое ожидаемое для всех отечественных любителей авиации событие этого года — XIV Международный авиационно-космический салон (МАКС) — пройдет в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября.

Корреспондент Федерального агентства новостей посетил Жуковский накануне открытия МАКС-2019 и постарался рассказать о наиболее интересных новинках салона этого года.

Ту-144 становится памятником

Своеобразным прологом к МАКС-2019 стало открытие 24 августа в Жуковском на пересечении улицы Туполева и Туполевского шоссе памятника советскому сверхзвуковому пассажирскому самолету Ту-144.

Заметим, что машина с бортовым номером «77114», превращенная стараниями энтузиастов из «Научно-инженерной компании», благотворительного фонда «Легенды авиации» и администрации Жуковского в памятник, имеет довольно затейливую историю.

«Семьдесят семь — одиннадцать — четыре» был выпущен уже после снятия Ту-144 с пассажирских рейсов, поэтому пассажирские кресла на этот борт никогда не устанавливались. В 1980—90 годы, числясь в документах то как Ту-144Д, то Ту-144ЛЛ, «семьдесят семь — одиннадцать — четыре» использовался как летающая лаборатория. Причем, в 1996—99 годах машина работала в интересах не только российских организаций, но и американских, например для NASA и Boeing.

Был даже момент, когда «Тушка» с б/н 77114 несла на киле изображения сразу двух флагов — российского триколора и американского звездно-полосатого.

Американцам борт «77114» так понравился, что они захотели выкупить самолет. Но Россия на продажу Ту-144ЛЛ не согласилась. Причиной отказа стали установленные на летающей лаборатории и считавшиеся совершенно секретными двигатели от сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160.

По официальной информации именно борт «77114», поднимавшийся в небо вплоть до июня 1999-го, завершил историю летавших Ту-144. После своего последнего полета «семьдесят семь — одиннадцать — четыре» долгие годы вместе со своим собратом, Ту-144 б/н 77115, хранился на территории Летно-исследовательского института имени М. М. Громова.

Впервые идея превратить бывшую летающую лабораторию в памятник достижений советского авиапрома была озвучена в 2014 году, но реализовать ее удалось только сейчас. Таким образом «Семьдесят семь — одиннадцать — четыре», которому вернули окраску «Аэрофлота», превратился в памятник, а «семьдесят семь — одиннадцать — пять» остался украшать собой территорию ЛИИ имени М.М. Громова и красоваться на авиационно-космических салонах.

Путин, Эрдоган и русский «стелс»

Чем же XIV Международный авиационно-космический салон будет отличаться от предыдущих МАКСов?

Начнем с внешнеполитического аспекта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что 27 августа на полях салона проведут переговоры Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Думается, после приобретения Анкарой российского ЗРК С-400 и негативной реакции на это Вашингтона, выразившейся в отказе поставлять туркам малозаметные многофункциональные истребители-бомбардировщики пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II, а также в раздувании страстей вокруг поставок Турции ЗРК Patriot, у России найдется, что предложить Эрдогану вместо изделий американского ОПК.

Участие в МАКС-2019 подтвердили 827 компаний из 33 стран, в том числе 184 иностранных компании. Под нужды салона зарезервировано около 26,5 тыс. кв. м выставочных площадей, 45 тыс. кв. м на открытых площадках и статической стоянке. На последней, а также в летном показе будет представлено 210 воздушных судов, включая новейшие гражданские и боевые самолеты, вертолеты, исторические воздушные суда.

Будет присутствовать в Жуковском и впервые показанный два года назад единственный в России летающий образец легендарного штурмовика времен Великой Отечественной Ил-2.

В текущем году впервые не только участником МАКСа, но и соорганизатором авиасалона выступает Китай. Это сразу нашло отражение в значительном увеличении выставочных площадей КНР. Помимо прочего, экспозиция китайский предприятий будет включать в себя полноразмерный макет салона перспективного российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929.

Пресс-служба Рособоронэкспорта сообщила, что главными экспонатами военной части российской экспозиции на МАКС-2019 станут многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 (он же ПАК ФА, он же Т-50) и легкий военно-транспортный самолет Ил-112В. При этом последовало уточнение, что обе машины будут показаны в экспортном варианте исполнения.

Таким образом, новый авиакосмический салон должен стать первой площадкой, где широкая общественность сможет увидеть Су-57Э и Ил-112ВЭ. Одновременно четверка опытных летных образцов российского истребителя пятого поколения продемонстрирует в воздухе возможности этих новых машин.

Корреспондент ФАН наблюдал репетицию, в которой принимали участие Су-57, и летные характеристики произвели на него, как и на остальных присутствующих, неизгладимое впечатление. Четверка камуфлированных «пятьдесят седьмых» пулей уходила ввысь, легко крутила бочки и виражи, изящно штопорила и непринужденно летала не только на «спине», но и боком, а также, кажется, даже хвостом вперед. Честно говоря, мало кто ожидал от русских «стелсов» такой прыти…

В Рособоронэкспорте заявили, что готовы провести для иностранных делегаций презентации Су-57Э и Ил-112ВЭ с целью продвижения современных российских авиационных комплексов на мировой рынок. По мнению гендиректора компании Александра Михеева, Су-57Э и Ил-112ВЭ вызовут колоссальный интерес у посетителей авиасалона, а также потенциальных покупателей.

От МС-21 до «Калибра» и «Аистенка»

Одними Су-57 и Ил-112В список премьер Рособоронэкспорта на XIV Международном авиационно-космическом салоне, конечно, не исчерпывается. По словам главы Ростеха Сергея Чемезова, всего будет представлено порядка 250 образцов авиационной техники, бортовой электроники, авиадвигателей и аэродромного оборудования. Более 40 изделий из этого числа публика увидит впервые.

Добавим, что в рамках МАКС-2019 зрители вновь смогут увидеть «суперзвезду» авиасалона 2017 года — новейший российский легкий многофункциональный авиационный комплекс МиГ-35.

МАКС-2019 станет местом мировой премьеры новейшего российского пассажирского среднемагистрального лайнера МС-21 с демонстрацией трех опытных образцов воздушного судна. Это подтвердил генеральный директор ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь.

Состоится первый публичный показ нового российского топливозаправщика Ил-78М-90А. Напомним, что это первый воздушный топливозаправщик, построенный в нашей стране в постсоветский период. Предполагается, что Ил-78М-90А со временем станет основным самолетом, используемым для дозаправки в воздухе бортов дальней, фронтовой и специальной авиации.

Кроме нового топливозаправщика, ОАК покажет на МАКС-2019 самолет-амфибию Бе-200, а также мобильный комплекс унифицированных средств войскового ремонта и обслуживания авиационной техники.

Немало новинок приготовил для МАКС-2019 концерн ВКО «Алмаз-Антей». Так, например, на авиасалоне будет представлена информация об интегрированных ракетных системах «Калибр-ПЛЭ» и «Калибр-НКЭ», предназначенных для вооружения подводных лодок и надводных кораблей.

Экспозиция концерна будет включать также ЗРК С-400 «Триумф» и «Антей-2500», C-350 «Витязь», «Викинг» (это экспортная версия «Бук-M3»), «Оса-АКМ1» и целое семейство «Торов». Наверняка вызовут интерес у посетителей салона комплексы ПВО морского базирования «Риф-М», «Штиль-1» и «Клинок», турельная установка «Гибка», РЛС 1Л125, «Подлет-Е», «Фара» и «Аистенок».

МАКС вас ждет

Продолжая разговор об ожидаемых премьерах МАКС-2019, стоит упомянуть проект российского аэротакси Begaero. На салоне этого года должен состояться первый показ в России легкого самолета Piper M500, бизнес-джета Pilates PC-24 и «ближнемагистральника» Embraer E-195E2. В 2019-м впервые посетители МАКСа смогут увидеть в полете российский перспективный многоцелевой вертолет Ка-62.

Традиционно новый МАКС продемонстрирует своим участникам и гостям насыщенную летную программу. В ней примут участие такие отечественные пилотажные группы, как «Русские витязи», «Стрижи», «Соколы России», «Русь», «Колибри», «Первый полет», а также гости из Прибалтики — ANBO и Baltic Bees.

Кроме прочего, «Витязи» покажут проход Су-30СМ на высоте 100 метров на скорости менее 80 км/ч, а пилоты группы «Первый полет», выступающие на Як-52, удивят зрителей новой фигурой высшего пилотажа, получившей название «Пропеллер».

Организаторы сообщили, что на МАКС-2019 впервые будет представлен «воздушный бой с элементами сверхманевренности», в котором примут участие многоцелевые истребители Су-30СМ Морской авиации ВМФ России. Также впервые в рамках летной программы пройдут соревнования на кубок МАКС-2019 по пилотажу на одномоторных поршневых самолетах с участием ведущих российских спортсменов.

По словам коммерческого директора ОАО «Авиасалон» МАКС-2019 Владимира Советкина, самая обширная летная программа салона запланирована на 1 сентября.

В общем, у жителей и гостей Москвы есть масса поводов посетить XIV Международный авиационно-космический салон. Это давно уже не только военно-промышленное, но и социально значимое, и даже, можно сказать, статусное мероприятие.

Словом, приезжайте в Жуковский. МАКС вас ждет.