Лавров заявил, что Россия не просила ставить вопрос о возобновлении G8

Москва, 26 августа. Россия не просила ставить вопрос о возвращении формата G8, который затронули на саммите G7 в Биаррице. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что Москва никаких обращений касательно возвращения G8 не делала и не собирается делать.

«Мы никого ни о чем не просили. Как я уже сказал, об этой теме в принципе мы узнали из публичных заявлений некоторых западных коллег. Никаких обращений мы на этот счет не делали и не собираемся делать», — цитирует слова главы российского внешнеполитического ведомства ТАСС.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Биаррице поссорился с коллегами из других стран, настаивая на возвращении России в организацию. Ранее глава Белого дома заявлял, что российский лидер Владимир Путин «вполне вероятно» будет приглашен на следующую встречу «большой семерки» в качестве гостя.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что возобновление формата G8 не является самоцелью для России, тем более, что многие международные вопросы эффективнее решать в формате G20.

Напомним, российский лидер во время пресс-конференции перед началом переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что Москва считает полезными любые контакты со странами «большой семерки». На вопрос, планируется ли в ходе переговоров обсудить вероятность возобновления формата G8, Путин ответил, что Россия не ставит себе это как самоцель. Позже СМИ сообщили, что Трамп принял предложение Макрона пригласить Россию на саммит G7 в следующем году, который состоится в Штатах.

Напомним, Россия входила в состав G8 до 2014 года. Однако когда Крым вошел в состав РФ, страны Запада не признали воссоединение региона с Россией и отказались от участия в саммите «восьмерки», который должен был пройти в Сочи.