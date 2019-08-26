Поклонская назвала подлым сумасшествием использование детей на незаконных митингах

Москва, 26 августа. Бывший прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала «подлым сумасшествием» использование детей на митингах.

По ее словам, присутствие несовершеннолетних на акциях в принципе недопустимо.

«Если же этих годовалых детей несут родители туда специально, используя их в качестве щитов от правоохранителей это подлое сумасшествие», — написала она в своем Telegram-канале.

При этом парламентарий подчеркнула, что отбирать ребенка у родителей за это нельзя ни в коем случае.

«Ломать ему судьбу детскими домами еще глупее», — пояснила Поклонская.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что районная прокуратура в Москве требует лишить родительских прав семейную пару. Предположительно, причиной подачи иска об этом стало их участие в незаконном митинге. 3 августа.

Мужчину и женщину сняли на видео во время акции. На кадрах записи, опубликованной в Сети, можно видеть, как они на фоне полиции и митингующих толкают перед собой детские коляски. В одной из колясок сидит маленькая девочка. Журналист Олег Лурье в своем блоге назвал москвича «охранником Навального» и «профессиональным провокатором».

Напомним, годовалого ребенка использовал в качестве щита провокатор Сергей Фомин. По версии следствия, он является одним из организаторов массовых беспорядков в центре столицы 27 июля. 10 августа стало известно, что он в своих показаниях назвал скандального блогера Алексея Навального и юриста так называемого «ФБК» Любовь Соболь лично ответственными за последствия несанкционированных публичных мероприятий.

Запрещенные сходки так называемая «оппозиция» начала проводить из-за недопуска ряда самовыдвиженцев на выборы в Мосгордуму. Отказ был абсолютно законным: в их подписных листах было обнаружено огромное количество фальсификаций. Тут рекордсменкой стала Любовь Соболь. Протеже Навального использовала и подписи мертвецов, и автографы людей с несуществующими паспортными данными. Более того, в одной из квартир сотрудники полиции обнаружили штаб по рисовке подписей в ее пользу.

К слову, Соболь сама очень активно использует свою пятилетнюю дочку, чтобы не попасть под арест за постоянные призывы к массовым беспорядкам.