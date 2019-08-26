Лидер антифашистов Латвии назвал страшные последствия русофобии и взращивания нацистов

Ежегодные шествия под государственными флагами в центре Риги в честь двух латвийских дивизий Waffen SS стали одной из главных традиций Латвии с 1994 года. Подробнее о ней — в материале Федерального агентства новостей.

Когда в 1994 году в Латвии завершался вывод советских войск, головы на поверхность высунули бывшие ветераны латышского добровольческого легиона СС из националистической организации «Daugavas vanagi» («Ястребы Даугавы») — эмигрантской организации с центром в Мюнстере (ФРГ), объединившей после Второй мировой войны ветеранов-эсэсовцев двух латвийских гренадерских дивизий Waffen SS. Они и их сторонники в Латвии тогда впервые вышли к памятнику Свободы в центре Риги с цветами, чтобы почтить память присягавших Гитлеру легионеров именно 16 марта — в день, когда в 1944 году солдаты двух латвийских дивизий (15-й и 19-й) впервые вместе дали бой наступающим красноармейцам у реки Великой в Псковской области. В том сражении, как они считают, победа осталась за ними…

С тех пор местные национальные СМИ при поддержке одной из правящих в Латвии партий — Национального объединения — и первых лиц государства постепенно вылепили из проигравших войну гитлеровцев чуть ли не борцов за свободу Латвии, чему способствуют и специальные группы в соцсетях, выставляющие легионеров героями. Более того, под узнаваемые, едва аранжированные мелодии легионерских песен в Латвии не только принимают присягу в национальных вооруженных силах, но и маршируют на парадах.

Немыслимо? В порядке вещей. Как и стремительно разрастающаяся русофобия, о чем корреспондентам ФАН рассказал председатель Латвийского антифашистского комитета Иосиф Корен.

Разговор у руин Большой хоральной синагоги в Риге

«Я родился и всю жизнь живу в Риге, которую люблю. Но в середине 1990-х начались очень странные телодвижения 16 марта. Тех, кого мы всегда знали как эсэсовских коллаборационистов, как преступную организацию, вдруг стали чествовать в Латвии как героев, — рассказывает Иосиф. — И более того, в 1998 году латвийский Сейм внес поправки в календарь отмечаемых дней, включив в него День легионеров. У любого здравомыслящего человека с чистой совестью это должно было вызвать определенное возмущение. В конце концов, ко мне пришли несколько моих единомышленников и просто открытым текстом сказали: «Да сколько же мы будем смотреть на это все?!». И в 2005 году мы собрались небольшой группой, мой одноклассник помог мне раздобыть полосатые лагерные робы, и мы встали на пути этого шествия. Это было очень резонансное выступление. Дальше нам стали задавать вопросы, на которые у нас, как оказалось, тогда не было ответов. Поэтому мы организовали антифашистский комитет и занялись серьезно, во-первых, вопросами коллаборационизма во время Второй мировой войны, во-вторых, нацистскими тенденциями сегодняшней Латвии. Таким вот образом возник Латвийский антифашистский комитет».

Мы с Иосифом Кореном общаемся на месте руин рижской Большой Хоральной синагоги. Он рассказал о трагедии, которая там произошла.

«Это совершенно страшное, ужасное место для меня, как для латвийца, а для евреев не втройне, а вдесятеро. В этом месте в самом начале гитлеровской оккупации 4 июля 1941 года, как только вошли гитлеровские войска, латышские коллаборационисты заколотили окна и двери синагоги, согнали сюда евреев, которые жили в близлежащих домах, облили бензином и подожгли. Напротив дверей и окон поставили пулеметы и всех, кто пытался оттуда выбраться, расстреливали. Это были именно латышские нацисты и коллаборационисты. Сколько здесь реально погибло людей, точно не установлено, потому что здесь также скрывались евреи-беженцы из Литвы, куда гитлеровцы пришли раньше. Такое пятно на моем городе это, конечно, ужасно», — рассказал председатель Латвийского антифашистского комитета.

Лицемерие властей и «налаживание отношений» у расстрельных ям

— Руководители Латвии 4 июля, в день памяти геноцида еврейского народа, собираются здесь и произносят скорбные речи, но 16 марта они же, по крайней мере — часть из них, на Братском кладбище легионеров СС в местечке Лестене вспоминают легионеров дивизии Ваффен СС. И депутаты Национального объединения организуют, как мы знаем, 16 марта эти шествия в Риге ежегодно вот уже четверть века. Как это все вяжется вместе: здесь они говорят скорбные речи, а там маршируют?» — интересуется корреспондент ФАН у Иосифа Корена.

— Для меня одним из отвратительных человеческих пороков является лицемерие. И я считаю, что то, что делают наши руководители 4 июля, равно как и в последнее воскресенье ноября в Румбуле, где было расстреляно еврейское гетто (лишь в одном Румбульском лесу под Ригой всего за два дня — 30 ноября и 8 декабря 1941 года — с помощью местных наци из команды Арайса было убито около 28 тысяч латвийских евреев из рижского гетто и тысяча евреев, привезенных накануне поездом из Германии. В акции участвовал в прошлом прославленный летчик — член команды Арайса Герберт Цукурс. — Прим. ФАН), как и 16 марта — это проявление высшего лицемерия.

Они приходят сюда, они говорят правильные, минорные, камерные речи. Но в то же время они чествуют тех самых убийц 16 марта. Более того, это было высшее проявление этого лицемерия, когда в конце ноября президент, премьер, министр иностранных дел в Румбуле лили крокодиловы слезы по убитым там евреям, а на следующий день на одной из концертных площадок шел мюзикл «Цукурс. Герберт Цукурс» (чувствуете, какой парафраз из культового фильма, в котором главный герой представляется: «Бонд. Джеймс Бонд»? — Прим. ФАН), посвященный палачу рижского гетто, который убивал этих самых людей, по которым они лили крокодиловы слезы. Прокуратура Латвийской республики, расследуя дело Герберта Цукурса вынесла практически оправдательный вердикт, заявив, что нет ни одного живого свидетеля, который мог бы подтвердить его преступления. Действительно, удивительно, как это так, нет ни одного живого свидетеля преступлений палача. Интересно, а где же эти свидетели? Хорошо бы спросить у этого палача, но, к счастью, его тоже уже нет в живых (агенты израильской спецслужбы «Моссад» 23 февраля 1965 года ликвидировали «рижского палача» в столице Уругвая Монтевидео — Прим. ФАН), — ответил собеседник Федерального агентства новостей.

— Вот уже четверть века 16 марта происходят чествования солдат двух латвийских дивизий Waffen SS, присягнувших в верности лично Гитлеру, как героев, боровшихся за свободу, причем под знаменами со свастикой. Почему международные организации так вяло реагируют на происходящее, а посольство Израиля вообще молчит?

— Посольство Израиля молчит. Это отвратительно, пусть это будет на его совести. Однажды один из послов Израиля сказал мне, когда я задал ему такой же вопрос, что она здесь находится не для того чтобы испортить отношения, а для того чтобы их наладить. Очевидно, окончательно они будут налаживать отношения у расстрельных ям, можно так предположить. А что касается чествования как героев... Извините, это совершеннейшая глупость, это профанация, незнание истории. Была доктрина Розенберга (Альфред Розенберг — уполномоченный фюрера по контролю за общим духовным и мировоззренческим воспитанием НСДАП, рейхсминистр восточных оккупированных территорий. — Прим. ФАН), в которой совершенно четко было сказано, что все прибалтийские земли являются территорией Германии, территорией «Остланд». Местные жители — там эстонцев выделяли, говорилось, что они больше подходят для онемечивания, — их можно онемечить. В Латвии очень незначительную часть латышей можно было онемечить, в Литве еще меньшую часть литовцев. Все остальные должны были быть высланы на восточные территории или использоваться здесь в качестве дешевой рабочей силы. И нигде в гитлеровских планах не предполагалась независимость стран Латвии, Эстонии и Литвы, как и не предполагался отдельный статус латышей, эстонцев и литовцев. Поэтому вот это промывание мозгов, что легионеры воевали за независимость Латвии, это — чистой воды вранье.

Знаете, я очень много общался с легионерами, мне было интересно. Это действительно трагедия латышского народа, когда часть этих легионеров (а всего через легион прошло больше 110 тысяч) были призваны насильно. Я никогда не забуду слова одного моего близкого знакомого, его, к сожалению, нет в живых. Когда я его спросил, верил ли он, что идет воевать за свободу Латвии, он сказал: «Послушай, почему евреи всегда нас, латышей, за дураков держат? Какой здравомыслящий латыш в 1943 году мог поверить, что Гитлер даст Латвии какую-то независимость?». Я говорю: «А что ж тебя туда понесло?» Он сказал достаточно резонную вещь: «Не обязательно каждому быть героем. Ты сегодня герой, а вот тогда, когда у тебя альтернатива: или — в легион, или — в концлагерь, ты куда пойдешь?». Можно было понять этих людей, которых вынудили взять оружие и воевать, но не объявлять их героями... Это просто преступно. Три основных постулата нацизма: сначала уничтожить тех, кто иначе выглядит, потом тех, кто иначе думает, а потом тех, кто думает вообще. И вот это возведение на пьедестал нацистских коллаборационистов очень опасно и преступно для тех, кто это делает.

— Тем более что первая дивизия создавалась добровольно, в нее влились многие полицейские батальоны, которые участвовали в карательных операциях.

— Не первая, обе дивизии. Это приказ Гиммлера (Генрих Гиммлер — рейхсфюрер СС, один из лидеров Третьего рейха. — Прим. ФАН) от 23 марта 1943 года, который объединил все полицейские батальоны — 24 полицейских батальона в латышский легион СС. Потом они уже разделились. А чем эти полицейские батальоны занимались до 1943 года, ну это можно спросить у белорусов. Они очень хорошо это на своей шкуре почувствовали во время операции «Зимнее волшебство» (преступлением против человечности считается карательная антипартизанская операция латышских полицейских батальонов при поддержке СД, литовского и украинского полицейских батальонов с 15 февраля до начала апреля 1943 года на севере Белоруссии и в Себежском районе Псковской области. — Прим. ФАН). Я уже не говорю об известной кровавой команде Арайса, которая вошла в состав той же 15-й дивизии Waffen SS отдельным батальоном. Эти, эти — не знаю... людьми их назвать невозможно — эти нелюди принимали участие в уничтожении всех латвийских гетто, белорусских гетто и в уничтожении варшавского гетто. Это был отдельный батальон легиона СС под командованием того самого Виктора Арайса, заместителем командира был Герберт Цукурс.

Оскорбительные ярлыки в отношении русских в Латвии

— Татьяна Жданок, лидер «Русского союза Латвии», сравнила по ощущениям положение русских в Латвии с положением евреев на начальном этапе правления нацистов в Германии. Против Жданок за это возбудили уголовное дело. Но почему никто не возбуждает уголовных дел против депутата Шноре, сравнившего русских со вшами, против тех, кто предлагает выставить отсюда русских, как в свое время балтийских немцев, тот же мужской хор Vilki («Волки»), исполняющий песни легионеров СС и весьма двусмысленно призвавший сделать Ригу чистой?

— Почему двусмысленно? Совершенно недвусмысленно, и песни они поют недвусмысленные...

— Или писателя-фантаста, который говорил о советских людях, что они генетически больные?

— Я не знаю, как вы смонтируете это интервью, но, по-моему, на меня сейчас тоже начнут заводить уголовное дело. Касательно слов Татьяны Жданок. Давайте вспомним, с чего начался Холокост в Германии и вообще в Европе. Почему-то все считают, что с «Хрустальной ночи» (еврейские погромы в Германии, части Австрии и в Судетской области 9-10 ноября 1938 года, осуществленные штурмовыми отрядами нацистов и гражданскими лицами. — Прим. ФАН). Ничего подобного. С нюрнбергских законов 1935 года, когда в Германии евреев лишили гражданства. Что мы наблюдаем в Латвии? В 1991 году большую часть русскоязычного населения лишили гражданства. Так что у Татьяны Аркадьевны есть все основания сказать то, что она сказала, и в этом отношении я ее поддерживаю. Касательно высказывания отдельных наших депутатов... Это все последствия этой самой русофобии и русофобской политики. Я не русский, но я русскоговорящий, я это на себе ощущаю в полной мере и я совершенно точно говорю, что в Латвии существует русофобская политика, которая культивируется властями.

Вот вы уже упомянули партию, которая организует эти шествия 16 марта, и депутаты Сейма от этой партии в полном составе возглавляют это шествие. Руководит фракцией этой партии такой Райвис Дзинтарс. Мне с ним иногда приходилось общаться. Однажды он меня взял за грудки и сказал: «Иосиф, неужели ты действительно считаешь меня нацистом?». А я очень внимательно слежу за тем, что он пишет и что он говорит. И я действительно не могу его назвать нацистом. Он не радикальный, но очень крайним националистом он однозначно является. Тогда я ему ответил: «Райвис, ты, наверное, не нацист. Но ты воспитываешь нацистов!»

Если брать академический национализм, это в целом позитивное понятие. Но сегодня не только в Латвии, а везде в мире грань между национализмом и национал-шовинизмом очень незаметная. И она легко перескакивается нашими национал-озабоченными депутатами и госчиновниками, они совершенно эту грань не чувствуют и языком машут налево-направо, и оскорбительные призывы, и оскорбительные всевозможные ярлыки в отношении русскоязычного населения Латвии — чуть ли не еженедельно со стороны наших высших чиновников бывают.

— Не говоря уже о законах о ликвидации русского образования, о негражданах...

— Законы о ликвидации русского образования я считаю преступным деянием, потому что тем самым в первую очередь снижается уровень образования, а снижение образовательного уровня в стране однозначно ведет к криминализации страны. Так что я действительно в последние годы опасаюсь за Латвию, которую я люблю.

Сегодня фашизм и нацизм — это не расстрельные лагеря и концлагеря

— Куда русофобия может завести Латвию? Она же убивает экономику, убивает отношения между людьми, разделяет общество…

— Давайте так. Что есть русофобия? Это одна из толстых ветвей ксенофобии. Что значит ксенофобия? Это одно из проявлений нацистских настроений. В самом начале деятельности антифашистского комитета мне говорили: «Где ты видишь фашистов?» Да поймите же, сегодня фашизм и нацизм — это не расстрельные лагеря и концлагеря. У сегодняшних нацистов одна задача — создать для инородцев ситуацию, невозможные условия для проживания на той или иной территории, это все есть проявления сегодняшнего неонацизма. И русофобия, ксенофобия, неонацизм — это все звенья одной цепи. Я уже говорил, в конечном итоге нацизм уничтожит сам себя, и вот эта маленькая, красивая страна с красивыми и добрыми людьми, зомбированная этой бредятиной... Я очень за нее боюсь. И боюсь, что если кто-то немедленно не спохватится, то мы будем иметь достаточно печальные для этой маленькой страны последствия.

— Тем более что мы слышим лозунги: «Русские, вам не нравится? Убирайтесь на свою этническую родину, в Россию!», «Евреи, вам не нравится? Убирайтесь в Израиль!»

— Был замечательный случай с сегодняшними депутатами Сейма. Когда они еще не были депутатами, они были членами молодежной организации Visu — Latvijai («Все для Латвии» — национал—радикальная партия, входящая ныне в правящий блок «Национальное объединение». — Прим. ФАН). Это очень известные в Латвии Янис Домбрава и Янис Иесалниекс. Латвийский журналист, тогда ведущий телепередачи «Без цензуры» (выходила на одном из частных каналов, ныне закрыта. — Прим. ФАН) Андрей Мамыкин пригласил меня побеседовать с ними в прямом эфире. Эти ребята мне выдают: «Ты пойми, мы не антисемиты, мы не русофобы, просто мы считаем, что русский должен жить в России, еврей должен жить в Израиле, латыш должен жить в Латвии». Беда, у меня жена латышка. Я говорю: «Ребята, ну со мной все понятно, меня с женой развести, меня депортировать в Израиль, жену оставляем в Латвии. Но сын наполовину — латыш, наполовину — еврей... Будем пилить? Половину — в Израиль, половину — в Латвию? Я задумался, какую половину куда отправить. Но после ваших слов мне стало понятно: та, которая с головой, поедет в Израиль, а то, что останется, извините, будет в Латвии».

Ну, бред чистой воды! Что еще об этом говорить? И понимаете, эти люди тогда были членами молодежной организации, сегодня они сидят в Сейме и называются законодателями. Они пишут законы, по которым страна должна жить. Более того, уже много лет комитет по идеологическому воспитанию молодежи в руках именно этой партии.

Памятник латвийским полицаям рядом с их жертвами

— В Германии любые проявления нацизма запрещены...

— Не только запрещены, они искореняются на раз...

— Тем не менее в странах Прибалтики, на Украине и даже в Грузии можно наблюдать проявления нацизма. Может, неслучайно вокруг России создается такой пояс, где нацистские проявления особенно сильны?

— Однозначно. Я родился в Латвии, но тем не менее — в Советском Союзе. Мой отец родился в Румынии. И мой отец всегда меня учил: «Если бы не русский солдат, если бы не Советский Союз и не советское оружие, мы бы сегодня с тобой не жили». Совершенно несомненна для всех людей моего поколения громаднейшая роль России в победе во Второй мировой войне. Вся послевоенная Европа, ООН — они, в общем-то, строились на тех принципах, которые были утверждены по итогам Второй мировой войны. Основополагающий принцип never again — «никогда больше». И я вполне допускаю, что это целенаправленное такое принижение роли России в победе во Второй мировой войне делается, чтобы принизить роль России на мировой сцене, на геополитической арене. Более того, могу вам рассказать очень интересную историю, в Латвии опять же произошедшую.

Есть у нас местечко Акнисте. До войны там жило порядка 200 евреев. В самом начале войны местные полицаи уничтожили их всех, кроме одного парнишки, которому в тот момент было 17 лет, но он учился в Риге, он спасся. После войны он вернулся: семьи нет, семья уничтожена. Соседи ему рассказали поименно, кто расстреливал его семью, и оказалось, что он их всех знает лично. С кем-то учился в школе, с кем-то был в скаутских лагерях. После войны, поскольку они понимали, что по головке их никто не погладит, естественно, они все драпанули за границу. В 1990 годы он совместно с самоуправлением Акнисте поставили мемориал на месте расстрела акнистских евреев.

Он эмигрировал в Америку и время от времени приезжал сюда поклониться праху родных, привозил с собой внука. Внук продолжает сейчас, надо заметить, его дело. В один прекрасный день несколько лет назад он приехал, уже совершенно старый человек, и обнаружил, что рядом с мемориалом расстрелянных евреев стоит какая-то стела. Подошел, а на стеле написано, что это посвящение защитникам Латвии от «красной чумы», и перечислены имена всех убийц его семьи. Он возмутился донельзя, подготовил судебный иск, хотел Латвии его вчинить, но здесь категорически иск не принимали. Более того, архивы были для него закрыты. Он никак не мог получить свидетельства того, что именно эти люди были полицаями и именно эти люди убивали его семью. Он вернулся в Америку и там нанял адвокатов, и все равно ему было никак не сдвинуть с места это дело. И он добрался до одного из высших американских чиновников, очень высокого уровня. И тот, возмущенный этой ситуацией, сказал, что такого быть не должно, я пойду к шефу. Он пошел не к президенту, но к очень близкому к президенту человеку и через несколько дней прислал ответ: «Извини, Латвия — это наш стратегический партнер по НАТО и мы не можем ее открытым текстом гнобить». Так что вот, есть стратегическое партнерство НАТО…

«Власть в Латвии узурпировала клика, разделившая людей по этническому признаку»

— Гитлер пришел к власти после того, как Германия потерпела поражение в Первой мировой войне, когда были трудности в экономике. Говорят, что политика — это отражение экономики. Что можно сказать об этом применительно к Латвии?

— Применительно к Латвии совершенно четко могу сказать, почему в Латвии стали разыгрываться вот эти националистические карты. Потому что власть в Латвии узурпировала некая клика. Они в общем-то с тем или иным успехом меняются время от времени, но то что узурпировала, — я совершенно не стесняюсь сказать это на камеру. Потому что чтобы получить эту власть в 1991 году, порядка 700 тысяч жителей были лишены гражданства и не имели права голоса. Но эти люди совершенно не в состоянии решать какие-то экономические и социальные вопросы в пользу своей страны, в пользу своего народа. И тогда, чтобы сохранить власть, они стали применять известный с древнего Рима постулат — «разделяй и властвуй». Но разделить страну по социальным или экономическим признакам — это очень запросто от своего народа можно было получить по шапке. Поэтому они стали разделять страну самым подлым способом — по этническому принципу. Это пример, когда политика — прямое отражение экономики. Когда ничего не можешь сделать в экономике, приходится прибегать вот к таким подлым методам.

— Вы жили в Советском Союзе и можете сравнивать. Как изменилась экономика в Латвии за это время?

— Я не большой сторонник советской власти, но говоря про экономику... Понимаете, были определенные позитивные моменты в Советском Союзе, безусловно. Работали крупнейшие производства, я работал на крупнейшем в Латвии заводе VEF (Valsts Elektrotehniskā Fabrika — Государственная электротехническая фабрика. — Прим. ФАН). У меня до сегодняшнего дня сердце кровью обливается, когда я смотрю, что сделали с ним. В 1990 году, когда все предприятия разваливались, там произошел пожар. И мои коллеги — латышки, когда я пришел на работу, мне говорят: «Ну, зачем русские это сделали?». Я говорю: «Девчонки, мозги-то включите, с чего вы взяли, что русские?» А они отвечают: «Нет, ты пойми, латыши это не могли сделать, VEF —это гордость Латвии».

ВЭФ действительно был гордостью Латвии все годы, он выпускал самолеты, выпускал известные до войны по всему миру фотоаппараты «Минокс». Это грандиозное производство было. И все это производство разрушено, уничтожено, пущено прахом. Хотя можно было его развивать при любых условиях.

Сравнивать жизнь тогда и сравнивать жизнь сейчас... Меня многое не устраивало в той идеологической системе — так же, как меня еще больше не устраивает сегодняшняя идеологическая система. Если мы сейчас пройдемся по городу, мы увидим красивейший город. Рига, Латвия вроде процветает. Но не надо забывать, что она процветает благодаря дотациям из Евросоюза, и многое из того, что здесь построено, построено на европейские деньги. Но и в Советском Союзе то, что строилось, строилось на деньги, которые приходили из Москвы. Сравнивать сложно, жизнь идет вперед. Но идеология — ужасная.

— Вы сказали, что Рига процветает. А почему тогда латыши уезжают?

— Мы сегодня живем на те деньги, которые дает нам Евросоюз. Но уже прекращаются эти дотации. Любой донор отдает то, что не нужно для себя, поэтому у них жизнь идет вперед гораздо более быстрыми темпами, и, естественно, что люди уезжают туда, где им жить легче.

— Как это сказывается на экономике? Вот сейчас на слуху новость, что в Вентспилсе приостанавливали плановые операции потому что не хватает хирургов и анестезиологов...

— Многие мои друзья из-за границы, из Израиля, в частности, присылают детей учиться в Латвию в медицинские вузы. Это меня очень заинтересовало, и я у своей одноклассницы, которая преподавала в медицинской академии, поинтересовался. Она сказала: «Прекрасное образование дает Латвийская медицинская академия». И она каждый год готовит достаточное количество и врачей, и медсестер, которые сейчас тоже должны иметь высшее образование. Но в госбюджете нет денег на достойное содержание этих врачей. Поэтому врачи ищут себе, где лучше, где они будут достойно зарабатывать. И если им предлагают зарплату в десять раз больше чем здесь, они долго не думают.

Если говорить о привязке к экономике, еще в начале 1990-х высшим руководителям Латвии я задавал вопрос, говорил: «Ребята, я — антисоветчик, я с вами вместе радовался и хлопал в ладоши, когда мы вышли из Советского Союза, и больше нет над нами вот этой доминирующей ЦК КПСС. Но зачем вы из штанов выпрыгиваете, чтобы полностью порвать связь с Россией? Вы теряете сырьевой рынок, вы теряете энергетический рынок, вы теряете рынок сбыта». Но вот их идеология была оторваться от России до последней волосинки.

Я так понимаю, сейчас идут последние эшелоны с углем из России, которые перегружаются в латвийских портах, потому что достраивается северный терминал в РФ, Латвия теряет миллиарды доходов от транзита. То есть выпрыгиванием из штанов против «Северного потока — 2» потеряли десятки миллионов, когда латвийские власти просили создать базу в Вентспилсе для трубопровода. Ну что сказать? Я говорил это с самого начала: до власти дорвались люди, которые не способны руководить страной.

… Когда мы завершали запись интервью с Иосифом Кореном, на противоположной стене фундамента рижской Большой хоральной синагоги уселись, свесив ноги, двое парней с бутылкой пива. Они себя очень вольготно чувствовали, попивая пивко и громко общаясь между собой на госязыке. Вряд ли они не знали, куда пришли, не говоря даже о том, что распитие спиртных напитков в публичных местах в Латвии запрещено законом. Просто одно лишь знание госязыка и национальность, даже самая-самая правильная, никого еще не сделали настоящими людьми.