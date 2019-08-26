Москва, 26 августа. Министр иностранных дел Анголы Мануэл Домингуш Аугушту передал во время беседы с российским коллегой Сергеем Лавровым послание от президента своей страны Жоау Лоуренсу главе РФ Владимиру Путину. Содержание послания не раскрывается.

Глава МИД Анголы передал от президента страны послание Путину. Целью визита главы МИД Анголы в Москву стало рассмотрение вопросов двусторонних отношений. Кроме того, как уточнил сам дипломат, он выполняет указания, которые были даны во время визита президента Анголы Жоау Лоуренсу в Москву. По данным ТАСС, министр добавил, что с момента встречи лидеров России и Анголы Луанда работает над выполнением тех программ, проектов, «которые послужат делу укрепления экономики государства» и отношений между странами.

Напомним, президент Анголы нанес визит в Москву в начале апреля, тогда же состоялись его переговоры с Путиным. Президент РФ Владимир Путин пригласил президента Анголы Жоау Лоуренсу посетить форум «Россия—Арктика», который состоится 24 октября в Сочи.

Стороны также обсудили вопрос укрепления экономических связей. Наиболее перспективными направлениями сотрудничества Путин назвал добычу алмазов, рыбный промысел и освоение космоса.

Кроме того, в ходе встречи было озвучено, что российский автогигант «КамАЗ» рассматривает возможность открытия в Анголе сборочного производства грузовиков, а компания «Российские железные дороги» готова принять участие в модернизации железнодорожной инфраструктуры африканской республики.

Стало известно, что президент Анголы Жоау Лоуренсу планирует вручить президенту РФ Владимиру Путину орден Агостиньо Нето за заслуги перед республикой.

По словам главы Анголы, орден будет вручен для того, чтобы через российского лидера «выразить благодарность всему российскому народу за поддержку», оказываемую республике до того, «как Ангола стала самостоятельным государством».

Отметим, орден Агостиньо Нето учрежден в честь первого президента Анголы, он относится к особо почетным госнаградам республики.

Ранее главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов заявил, что сотрудничество России и Анголы позволит укрепить позиции Москвы на мировой арене.