Лавров назвал законными действия армии Сирии в Хан-Шейхуне

Москва, 26 августа. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал легитимными действия правительственной армии Сирии, которая ликвидировала боевиков террористической группировки в Хан-Шейхуне.

«Когда сирийская армия ликвидировала вот этот очаг в Хан-Шейхуне, это было сделано совершенно легитимно и необходимо с точки зрения достижения тех целей, которые поставлены Советом безопасности ООН по сирийскому урегулированию», — сказал российский министр на пресс-конференции в Москве.

Напомним, на прошлой неделе стало известно об освобождении Хан-Шейхуна, расположенного в Идлибе. Генштаб вооруженных сил САР объявил о намерении продолжить продвижение войск далее на север провинции до освобождения всей территории республики.

Корреспонденты Федерального агентства новостей, которые вместе с правительственной армией САР одними из первых вошли в освобожденный от боевиков город, опубликовали первые фотографии из Хан-Шейхуна.