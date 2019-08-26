На провальном саммите G7 Трамп принял европейцев за индейцев

Сорок пятый саммит лидеров «Группы семи», у нас более известной под псевдонимом «Большая семерка», прошел во французском Биаррице 24—26 августа. Мероприятие получилось не только исключительно долгим (обычно его участники укладывались в два дня), но и весьма показательным.

Прежде всего, так и не было принято итоговое заявление саммита, то есть его участники не пришли даже к минимальному консенсусу, который можно было бы предъявить городу и миру. Это еще не означает, что «коллективный Запад — все», но линии раскола по всем направлениям уже обозначены.

И не надо думать, что эти линии связаны исключительно с тем, возвращать Россию в «семерку» или нет. Тема блистательного отсутствия нашей страны, несомненно, вызывала разногласия, но не была ни единственным, ни даже главной в повестке дня для собравшихся на юге атлантического побережья Франции лидеров «цивилизованного мира».

«Вопросом номер один» для них, несомненно, был длящийся конфликт с недавним глобальным лидером в лице США, которые после избрания Дональда Трампа приступили к планомерной монетизации своего статуса, обирая уже не только весь мир со своими союзниками, но и своих союзников тоже.

Со стороны последних это вызывает недоумение, граничащее с негодованием, поскольку США бьют по их карману не только напрямую, накладывая санкции и штрафы, но и косвенно. Например, у Европы традиционно положительный торговый баланс с КНР, и наложенные Трампом импортные пошлины на товары made in China сокращают китайский спрос на продукцию европейских производителей, соответствующие финансовые потоки и т. д.

Поэтому европейцы (и японцы тоже) — категорически против торговой войны между Вашингтоном и Пекином, однако на все их предложения Трамп издевательски ответил, что антикитайские пошлины еще недостаточно высоки, и он об этом глубоко сожалеет.

В общем, проблемы европейцев шерифа не волнуют. Видимо, как и угрозы с их стороны отказаться от доллара и перейти на новую, «более обеспеченную» мировую валюту, озвученные прямо накануне саммита G7 не кем-то, а самим главой Банка Англии Марком Карни, который в публичном пространстве традиционно предпочитает не светиться.

Но американцы прекрасно понимают, что с их долларовой «подлодки» экипажу «семерки», да и другим их союзникам помельче, никуда не деться, потому что пока просто некуда. Доллар по-прежнему является доминирующим платежным средством в международных расчетах, а U.S.Navy продолжает контролировать морские торговые пути по всему миру. Вот почему 45-й президент США продолжает гнуть свою линию.

С его стороны это тем более оправданно, поскольку «горизонтальные» связи между союзниками США не отличаются прочностью и разветвленностью. Даже франко-германский союз, тот скелет, на котором держится «единая Европа», сегодня находится под вопросом. Париж в лице Эммануэля Макрона явно хочет оттеснить Берлин в лице Ангелы Меркель на второй план, используя для этого все ситуативные возможности.

В результате все недовольство партнеров США по «семерке», скорее всего, и вылилось в отсутствие итогового заявления — никаких совместных документов без участия США не появилось, и такая возможность даже не рассматривалась.

Получивший пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон, как известно, пользуется особой благосклонностью Трампа, они схожи даже внешне и складом характера. Но самое главное: «жесткий Brexit» без всякого соглашения с Евросоюзом, за который ратует Джонсон, — полностью в текущих интересах США, поскольку еще больше дезорганизует «единую Европу» и ослабит ее возможности препятствовать американскому давлению.

А вот теперь можно сказать и о пресловутом «возвращении России в G7». Как уже отмечалось, если подобное возвращение состоится, его цена для «коллективного Запада» будет чрезвычайно высока — «одними помидорами», как в случае с Турцией, не отделаются.

И вот здесь возникает чрезвычайно тонкий момент: поскольку инициатива такого «возвращения» исходит от США и Франции, то все «козыри» оказываются на руках у них и у России, а остальные не то что рискуют, а обречены «остаться в дураках». Особенно — Германия, которая тянула к себе «Северный поток — 2», во всем остальном категорически поддерживая антироссийскую политику Вашингтона и полностью игнорируя любые предложения Владимира Путина, выходящие за рамки «газовой проблемы».

То же самое касается — немного в ином аспекте, но не менее ощутимо — и Японии, взявшей паузу в развороте от Америки к российско-китайскому стратегическому союзу.

В случае Великобритании, которая просто вон из кожи лезла, чтобы насолить России: от «допингового скандала» до «дела Скрипалей», — для нее возможность оказаться за одним столом с президентом Путиным на условиях, отличных от его полной и безоговорочной капитуляции, вообще политической смерти подобна. И Трамп этот инструмент давления на Лондон и на других партнеров США по «семерке» теперь может и будет использовать в своих интересах.

Примерно такими являются основные итоги саммита G7-2019 в Биаррице. Разумеется, к этому нужно добавить, что Карфаген должен быть разрушен. В смысле, что решать сегодня какие-то международные проблемы без участия России (де-факто первой военной державы и пятой-шестой экономики современного мира), Китая (первой экономики и третьей военной державы) и Индии (третьей экономики, точно входящей в десятку военных держав) вообще не имеет смысла.

Это раньше, с начала горбачевской «перестройки» и до кризиса 2008 года, США и их союзники по «семерке» (куда в 1997 году они на правах «шестерки» пригласили и ельцинскую Россию) были настоящими «хозяевами мира». Теперь же ситуация принципиально иная.