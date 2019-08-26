Партия «Слуга народа» анонсировала изменения в конституции Украины

Москва, 26 августа. Представитель партии президента Украины «Слуга народа» анонсировал, что конституцию страны ожидают многочисленные изменения.

Представитель главы государства Владимира Зеленского в украинском парламенте Руслан Стефанчук в понедельник сообщил журналистам, что в число изменений будет входить новый регламент работы депутатов Верховной рады Украины.

«Мы будем в носить много изменений в конституцию, которые соответствуют программе нашей партии», — подчеркнул он, отметив, что среди них значатся сокращение количества депутатов в Верховной раде и отмена депутатской неприкосновенности.

По словам Стефанчука, для того, чтобы принять соответствующие решения «Слуге народа» необходимы голоса своих представителей. Однако для окончательного внесения поправок в конституцию партия рассчитывает на содействие других политических сил, в том числе партий «Голос», Европейская солидарность» и «Батькивщина».

Также Стефанчук подчеркнул, что партия «Слуга народа» предлагает закрепить в конституции ответственность за так называемое «кнопкодавство», когда депутат голосует за отсутствующих коллег.

Напомним, 21 июля на Украине прошли внеочередные выборы в Верховную раду Украины. Лидирующие позиции у партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа» (43,16%). На втором месте расположилась «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко (13,05%). Третью строчку заняла партия экс-премьера Юлии Тимошенко «Батькивщина» (8,18%). Следом идут партии экс-президента Украины Петра Порошенко (8,10%) и музыканта Святослава Вакарчука «Голос» (5,82%).