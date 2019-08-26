«Умное голосование» Навального — первый шаг к «внутренней войне» в рядах оппозиции

Созданный блогером Алексеем Навальным проект «Умного голосования» в случае реализации приведет к анархии в политической системе. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Проект Навального заключается в противостоянии партии «Единая Россия» на выборах любого масштаба. Суть «Умного голосования» состоит в выборе наиболее сильных кандидатов от оппозиции в каждом избирательном округе на основе данных соцопросов. Сам Навальный уверяет, что принцип работы проекта построен на банальной математике. Обычно на выборах кандидат-единоросс набирает порядка 35-45% голосов, остальные 55-65% распределяются между представителями парламентской и несистемной оппозиции.

Если выбрать лишь одного, самого сильного оппозиционного кандидата, победить на выборах станет намного проще, считает Навальный. Причем под его «схему» подходят абсолютно все оппозиционные кандидаты: из любых партий, кроме «Единой России», а также самовыдвиженцы. Проект не содержит конструктивных предложений, указаний о сильных сторонах кандидатов, их предвыборных программ и прочего. Другими словами, сама концепция так называемого «умного» голосования Навального состоит в бездумном противостоянии правящей партии.

Проект «Умного голосования» стал первыми зачатками «внутриусобной войны» оппозиции

Подобная система вызовет анархию в политической системе страны в случае реализации. Ведь к власти придут люди с совершенно разными взглядами и амбициями, которые даже сейчас не могут договориться друг с другом в отношении подходов к управлению страной. В каждой государственной структуре и институте возникнут масштабные противостояния, ведь начнется борьба за власть. Это приведет к разрухе и дальнейшему разрушению выстроенной системы регулирования государством. Первые зачатки столкновений оппозиционеров начали проявляться в отношении к самому проекту «Умного голосования» и лично Навальному.

Конфликт возник на фоне провальных оппозиционных акций в Москве. Михаил Ходорковский отказался оплачивать деятельность Навального. Миллиардер знает счет деньгам, поэтому прекрасно понимает, что оппозиция в РФ совершенно не стоит вложенных в нее средств. Ведь организаторы митингов не способны собрать на мероприятиях большое количество людей. «Слившие» акции в Москве оппозиционеры не стоят вложений Ходорковского, поэтому он фактически ушел в сторону, открестился от поддерживаемых ранее либеральных деятелей.

Депутат петербургского Закса Борис Вишневский обвинил Навального в продвижении на выборы в Мосгордуму кандидатов с судимостью. Речь идет о самоотводе кандидата от КПРФ Владислава Колмагорова. Подобные деятели могли попасть в Мосгордуму по «схеме» Навального с «Умным голосованием». Ведь все прекрасно понимают, что проект блогера лишит шансов на выборах фактически всех, кого не выберет сам Навальный. Попасть в список «лучших кандидатов» можно будет за солидную плату или оказание каких-либо политических услуг в дальнейшем. Поэтому данный проект вызывает критику и столкновения даже в рядах либерального движения. Это наиболее ярко показывает, что оппозиция в РФ является разрозненной и при попадании во власть устроит разруху, уделяя больше внимания внутриусобным войнам, чем управлению страной.

«Умное голосование» Навального — протухший продукт в новой обертке

О провале протестной деятельности в Москве Навальным высказался и оппозиционер Гарри Каспаров, заявивший, что блогер «слил» столичные акции, а теперь пытается сделать из людей идиотов в вопросе «Умного голосования». Каспаров напомнил, что тактику «за кого угодно, кроме «Единой России» Навальный пытался реализовать и ранее, но с треском провалился.

В 2011 году Каспаров совместно с Борисом Немцовым создал некий альянс и продвигал идею различных форм бойкота предстоящих выборов в Госдуму. Навальный, в свою очередь, решил сделать проще — призывал людей голосовать за любую партию, лишь бы не за «Единую Россию». Люди таких призывов не оценили и фактически проигнорировали блогера. Через восемь лет «этот скомпрометированный политический проект выдается за «Умное голосование», это нельзя воспринимать иначе как оскорбление нашего интеллекта», написал Каспаров.

Другими словами, Навальный решил создать «свежий» проект, выдав народу стухший продукт в новой обертке. На стороне Навального в уже разворачивающемся противостоянии оппозиционеров друг с другом по-прежнему выступают лишь продвигаемые им кандидаты в Мосгордуму. Любовь Соболь, Илья Яшин, Иван Жданов и другие продолжают надеяться, что поддержка блогера принесет политические дивиденды. Однако, учитывая провальный опыт проектов, подобных «Умному голосованию», и попытки оппозиции создавать альянсы, их ждет серьезное разочарование.

Реализация схемы Навального с «Умным голосованием» приведет страну к развалу

Навальный хочет оставаться «серым кардиналом», который руководит всеми процессами в оппозиционном движении, а также прилично заработать на своем проекте. Ведь «Умное голосование» будет не просто предлагать, а фактически навязывать определенного кандидата, выбранного самим Навальным. Очевидно, что получить преференции и попасть в список блогера можно будет за солидное денежное вознаграждение. Таким образом, Навальный создает коррупционную составляющую, против которой он якобы борется при помощи так называемого ФБК, «отмывшего» как минимум миллиард рублей. Политика для этого деятеля давно стала лишь средством заработка, как за счет пожертвований и донатов, так и за счет зарубежных финансовых вливаний.

«Умное голосование» уже вызвало борьбу внутри оппозиционного движения в России, поскольку никакого единства у либералов нет. Это связано с отсутствием единого плана по управлению страной. В случае получения власти путем «Умного голосования» в политической сфере страны начнется анархия и «междоусобные войны» либералов. В итоге система управления будет разрушена, что приведет к развалу страны и негативным последствиям для народа.