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Газопровод «Северный поток — 2» построен на 75%

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Газопровод «Северный поток — 2» построен на 75%

Москва, 26 августа. Трубопровод «Северный поток — 2» построен на 75%, на данный момент работы продолжаются в России и Германии. Об этом сообщила пресс-служба компании-оператора Nord Stream 2 AG.

По имеющимся данным, по дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1855 километров газопровода «Северный поток — 2», что составляет 75% от суммарной протяженности двух ниток. Отмечается, что Nord Stream 2 AG перешла к укладке заключительной части газопровода.

«Строительство обеих ниток газопровода полностью завершено в водах Германии и Финляндии. Продолжается укладка труб в территориальных водах России. Строительные работы на береговых участках в Германии и России находятся на продвинутом этапе», — следует из сообщения.

Председатель «Газпрома» Алексей Миллер отметил, что «Северный поток — 2» перешел в последнюю четверть.

Напомним, проект «Северный поток — 2» предусматривает возведение двух ниток трубопровода общей производительностью 55 миллиардов кубометров газа ежегодно от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод намерены достроить в 2019 году. Маршрут газопровода проложен через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект поддерживает целый ряд европейских государств, заинтересованных в бесперебойных поставках российского голубого топлива. Против выступают страны Прибалтики, США и Украина. Киев боится лишиться прибыли от транзита газа из РФ через свою территорию. Вашингтон стремится продавать Европе свой сжиженный природный газ, поэтому называет «Северный поток — 2» угрозой безопасности для европейских государств.

Москва и Германия неоднократно подчеркивали, что «Северный поток — 2» является сугубо экономическим проектом.

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