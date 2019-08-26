В Госдуме объяснили идею Трампа уничтожать ураганы ядерным оружием

Президент США Дональд Трамп несколько раз высказывал на закрытых брифингах Совета национальной безопасности идею борьбы с ураганами при помощи ядерных бомб. Об этом сообщает портал Axios.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне, депутат Александр Шерин заметил, что в мире существует проблема с двумя президентами, которые «никак не могут отвыкнуть от шоу-бизнеса», — это украинский лидер Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп. По словам депутата, они пытаются «хайпануть» на каких-либо выражениях, которые помогут им оставаться популярными.

Так, на одном из брифингов, который был посвящен урагану, Трамп поинтересовался, почему нельзя ударить по стихии с помощью ядерного оружия.

«Они [ураганы] формируются у побережья Африки, далее движутся через Атлантику, а мы ударим в самый центр и рассеем ураган. Почему мы не можем так сделать?» — сказал американский президент.

Один из присутствовавших поддержал идею главы Белого дома, но другие участники были шокированы предложением президента.

Как подчеркивает Шерин, если человек является президентом великой ядерной державы, которая занимает одну из ведущих ролей в мировой политике, то такие заявления нельзя предавать огласке, иначе подобное использование ядерного оружия начнет вызывать у людей нормальное отношение.

«Однако наличие ядерного оружия обеспечивает государству безопасность, независимость, уверенность в завтрашнем дне и в том, что люди не попадут под оккупацию иностранных войск. Обладание ядерным оружием не может рассматриваться как возможность его применения по любому поводу. Такое ощущение, что люди забывают о климатических и природных последствиях после применения ядерного оружия. Могут наступить катаклизмы, которые связаны со смертями всего живого в радиусе применения оружия», — заявил Шерин в беседе с Федеральным агентством новостей.

Парламентарий считает «омерзительными» обсуждение таких нелепых вещей со стороны президента США.

«Это можно расценить как попытку напугать Африку, но она абсолютна неуместна. Либо Трамп хочет продемонстрировать свою некомпетентность. Если это попытка привлечь внимание, то можно вспомнить президента Украины Владимира Зеленского, который является бывшим шоуменом. Наблюдая за нынешней деятельностью Зеленского и Трампа, можно увидеть одинаковый отпечаток шоу-бизнеса. Так, Дональд Трамп раньше был связан с шоу-бизнесом», — рассказал депутат.

Шерин также напомнил, что у США не было Сталинградской битвы, Курской дуги, Хиросимы и Нагасаки, блокады Ленинграда.

«Американцы никогда не отвоевывали свою территорию и не освобождали ее от оккупации ценой жизни миллионов граждан. Поэтому они так вольно и спокойно могут рассуждать на предмет применения ядерных бомб для разгона торнадо», — сообщил собеседник ФАН.

Ранее стало известно, что Трамп уже высказывал подобную идею в разговоре с одним высокопоставленным чиновником Белого дома. В материалах с заседания Совета национальной безопасности США в 2017 году значится, что президент спрашивал, может ли администрация бомбить ураганы. При этом слово «ядерный» в контексте бомбардировок ураганов не употреблялось.

Позже сообщалось, что идея Трампа бомбить ураганы не получила продолжения. В Белом доме заявили, что не комментируют его приватных обсуждений с командой по национальной безопасности.

До этого Трамп заявлял, что США хотели бы заключить договоренности по контролю над ядерным оружием.

Кроме того, идея главы государства сбрасывать ядерную бомбу на эпицентр урагана не нова. Еще администрация 34-го президента США Дуайта Эйзенхауэра в 1950-х годах задумывалась о том, чтобы взрывать ядерную бомбу над эпицентром урагана для противодействия конвекционным потокам. Тогда это предлагал правительственный ученый. С тех пор такая идея неоднократно всплывала в американском обществе.