СКР оценил арестованное имущество Абызова в 27 млрд рублей

Москва, 26 августа. Следственный комитет РФ оценивает в сумму свыше 27 млрд рублей стоимость арестованного имущества экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом в понедельник во время заседания Мосгорсуда сообщил представитель СК РФ.

Представитель ведомства попросил суд приобщить к материалам дела документ о том, что следствие оценивает общую стоимость арестованного имущества в более 27 млрд рублей.

Напомним, Абызова задержали сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) 26 марта текущего года. По версии следствия, экс-чиновник в течение трех лет — с 2011 по 2014 год, — будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих фирм, создал и возглавил преступное сообщество.

Как сообщали сотрудники правоохранительных органов, в результате действий преступной группировки были украдены не менее четырех миллиардов рублей. В Следственном комитете полагают, что деятельность ОПГ поставила под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов Российской Федерации.