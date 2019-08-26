Обвиняемый в нападении на силовиков на незаконном митинге попросил о суде в особом порядке

Москва, 26 августа. Обвиняемый в применении насилия в отношении силовиков на незаконном митинге в Москве Иван Подкопаев попросил о суде в особом порядке, передают СМИ. По его словам, заседание по делу пройдет 3 сентября.

Особый порядок принятия судебного решения означает принятие решения по делу без судебного разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением. При особом порядке суд вправе — по ходатайству обвиняемого и если против этого не возражают потерпевшие, государственный или частный обвинитель, — постановить приговор без исследования доказательств виновности обвиняемого.

Напомним, Ивану Подкопаеву предъявлены обвинения по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». По версии следствия, на незаконном митинге 27 июля он распылил агрессивное химвещество в лица сотрудников полиции и росгвардейцев. В результате инцидента двое силовиков получили ожоги слизистой глаз, им потребовалась помощь врачей.

Позже Следственный комитет обнародовал видео, на кадрах которого запечатлен момент преступления: на кадрах ролика видно, как человек из толпы, закрыв лицо балаклавой, распыляет газ в сторону силовиков. Как сообщали в СК РФ, Подкопаев попытался скрыться, однако его удалось задержать. При задержании у него обнаружили нож, газовый баллончик, противогаз и молоток.

27 июля не допущенные из-за недействительных подписей к выборам в Мосгордуму выдвиженцы из числа представителей так называемой оппозиции организовали незаконный митинг. Как выяснилось, организаторы несанкционированной акции в столице привлекли к своему сборищу провокаторов из разных регионов. Некоторые участники незаконного митинга предприняли попытки нападения на сотрудников правоохранительных органов: бросали в них куски асфальта и бутылки. Также сообщалось о распылении перцового баллончика, и стало известно об избиении полицейского. Особо агрессивные провокаторы были задержаны.