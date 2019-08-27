Отчаявшиеся боевики кормили пропагандой районы Хамы и Идлиба — репортаж ФАН

Дамаск, 26 августа. Боевики запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры»1 и его союзных банформирований пытались вести террористическую пропаганду в районах, которые они контролировали в северной части провинции Хама и в Идлибе на юге. Сирийская правительственная армия восстановила контроль над этими районами в ходе недавней военной операции.

Соответствующую информацию передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

По дорогам, ведущим в города Кафр-Зета, Аль-Латамина и Мурек, раскинулись баннеры, которые криминализируют демократические и светские ценности, называя их «формой неверности, заслуживающей максимального наказания».

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Также были распространены баннеры, призывающие мужчин насильно надевать платок на женщин, угрожающие правонарушителям максимальным наказанием, и требующие, чтобы молодежь воздержалась от бритья бород, поскольку это является нарушением террористической идеологии.

Стоит отметить, что боевики активно отступают под натиском сирийской правительственной армии, которая проводит масштабную военную операцию в районе Хамы и Идлиба. Каждый день САА освобождает все больше и больше территорий от джихадистов, возвращая их под контроль Дамаска.

Ранее сообщалось, что сирийская армия подняла национальный флаг в центре Хан-Шейхуна, взяв под свой контроль весь округ города, расположенного в провинции Идлиб. Кроме того, военные заблокировали дорогу в Турцию и закрыли наблюдательный пункт в этом районе, в то же время не исключается какая-то реакция со стороны Турции.

Кроме того, правительственные силы Сирийской Арабской Республики получили контроль над трассой М-5 Дамаск-Алеппо, а также отрезали от снабжения турецкий наблюдательный пункт в Муреке.

Военный источник указал корреспонденту, что силы сирийской армии при поддержке российских военных советников в настоящее осуществляют работы по разминированию в городе.

1 Организация запрещена на территории РФ.