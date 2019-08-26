Стало известно, как выявить социофоба, интроверта и социопата

Москва, 26 августа. Издание Planet Today рассказало читателям, чем отличаются социофобы, интроверты и социопаты.

Зачастую у людей неверное представление о социофобах, социопатах и интровертах. Так, многие называют социофобами людей, которые не любят шумные компании.

Planet Today, разобравшись в определениях, рассказало читателям, как понять, кто социофоб, социопат и интроверт.

Интровертами являются те, кто предпочитает общению тихие посиделки с книгой в кругу домашних животных. Отмечается, что такая особенность характера тянется из детства. Интровертам комфортнее находиться в кругу близких людей, хотя новые контакты они заводят, но после них чувствуют себя опустошенными.

К социофобам относят людей, у которых контакт с незнакомыми людьми вызывает страх. Примечательно, что изначально человек мог быть веселым и общительным, но травмирующее событие прошлого изменило его характер.

Социопат — «человек, живущий в свое удовольствие, совершенно не задумывающийся о мнении окружающих». Людям с таким складом характера неведомы такие чувства, как стыд, любовь, нежность и сострадание. Более того, социопаты являются отличными манипуляторами. Как отметило издание, социопаты страдают расстройством личности, хотя сами этого не признают.