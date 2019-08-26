Телеведущий оскорбил всех проголосовавших за Зеленского украинцев

Киев, 26 августа. Украинцы, поддержавшие на выборах нынешнего лидера страны Владимира Зеленского и его партию, являются «безмозглыми баранами», заявил львовский телеведущий Остап Дроздов.

Он напомнил, что за преемника Петра Порошенко проголосовали более 70% избирателей, и только «национально осознанные» Львов и Галичина выпали «из зеленского болота».

«Я считаю, что в этой стране глупых больше, и это доказывают каждые выборы, и что мы живем в очень плохой стране», — подчеркнул Дроздов в эфире местного телеканала «НТА».

Он с возмущением добавил, что у Зеленского нет «ни политических убеждений, ни мировоззрения», а только украинофобская позиция «с откровенным стебом всего, что для сознательного украинца является сакральным»,

«Это надо быть абсолютно тупым безмозглым бараном, чтобы проголосовать за такого человека в XXI веке», – сказал Дроздов.

Подобную массовую бессознательность журналист объяснил отсутствием института «не граждан» как в Прибалтике.

«Мы проиграли первый этап государственного строительства. Мы дали гражданство всем, кто был под рукой, в то время, как все остальные государства поставили фильтр», — посетовал Дроздов.

По мнению телеведущего, гражданство Украины должны получать только те, «кто сдал экзамен, кто прошел фильтр проверки на сотрудничество с предыдущими оккупационными режимами».

Президент Украины Владимир Зеленский, как и обещал, упростил процедуру получения гражданства для жителей России, которые, по мнению Киева, подвергаются политическим преследованиям. Это ответная мера на выдачу паспортов жителям Донбасса.

Зеленский подписал указ об упрощении получения гражданства Украины иностранцами, которые «принимали участие в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины», и гражданами Российской Федерации, «подвергшимися преследованиям по политическим убеждениям». Эти делается с целью обеспечения защиты прав и свобод человека, сказано в тексте указа. Из него следует, что для получения украинского паспорта россиянам нужно будет отказаться от своего гражданства и предъявить документ, подтверждающий преследования за политические убеждения. Это может быть справка МИД Украины, дипломатического представительства или консульского учреждения Украины, выданная в порядке, который должно установить правительство.

Напомним, 13 августа Зеленский поручил кабмину разработать законопроект об упрощенном порядке получения украинского гражданства Украины, а также законопроект о предоставлении убежища. Политик тогда заверил, что «Украина не откажется от своей миссии служить примером демократии для постсоветских стран», и эти законопроекты станут частью этой миссии. На самом деле причиной поручений Зеленского стал указ президента России Владимира Путина об упрощенном получении гражданства РФ всем жителям Донецкой и Луганской областей Украины.