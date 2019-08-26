Сирия новости 26 августа 12.30: боевики обстреляли мирный поселок, к турецкому пункту в Муреке едет военная полиция РФ

Сирия, 26 августа.. Боевики ХТШ обстреляли мирный поселок. К турецкому наблюдательному пункту направлена военная полиция РФ. Два взрыва прогремело в Ракке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии наносят удары по укрытиям боевиков в районах скопления боевиков на юге Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреляли расположения радикалов в ответ на нападение на мирное поселение в Хаме.

«Исламское государство1»: подозревается в установке двух бомб у штаб-квартиры SDF в столице Ракки.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляли жилые дома поселка Ар-Расыф на севере Хамы - есть жертвы среди мирного населения.

Курды: провели рейд в центре города Ракка и арестовали несколько мирных жителей после подрыва двух бомб у их штаб-квартиры.

Провинция Алеппо

Инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) детонируют боеприпасы и взрывные устройства в районе Хуссейния города Алеппо. В 2016 году при отступлении боевиков «Джебхат ан-Нусра»1 из столицы провинции ими были брошены склады с взрывчаткой и боеприпасы, а также специально установленные мины-ловушки. Боевиками были вырыты обширные сети подземных туннелей, в которых располагались склады с бомбами, которые до сих пор находят сирийские военнослужащие в ходе зачисток или сами местные жители. Работы по ликвидации взрывчатки продлятся до 14.00, после чего саперы подорвут собранные боеприпасы за городской чертой на одном из полигонов.

Провинция Идлиб

ВВС Сирии продолжают работу на юге провинции Идлиб. Утром боевые самолеты ВВС Сирии нанесли удары по укрытиям радикалов в районе города Кафр-Увейд и в предместьях поселка Джарджанас, как сообщил новостной портал Step News Agency. Авиация ВКС РФ наносила удары по скоплениям террористов «Тахрир аш-Шам» в районе города Маарет-Хурма, как сообщил портал Idlib Plus. Сведения о потерях среди радикалов в личном составе или боевой технике еще будут уточнятся.

Провинция Ракка

Различные источники новостей сообщали накануне вечером о двух взрывах в городе Ракка, как передает новостное агентство Halab Today TV. По еще неподтвержденным данным местного источника новостей в сети Twitter (@Mohamadothman1o), взрывы произошли рядом с одной из штаб-квартир курдских боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF), после чего курды начали беспорядочную стрельбу. Предполагается, что взрывчатка была заложена боевиками «Исламского государства», которые осуществляют диверсионную деятельность на востоке от реки Евфрат в зонах контроля SDF и войск международной коалиции.

По данным другого источника (@syriafieldnews9), SDF начали кампанию рейдов и арестов в жилых кварталах в центре Ракки. Были арестованы три женщины, согласно данным источника, но причины задержания пока неизвестны.

Провинция Хама

Сотрудники военной полиции Вооруженных сил России развернули свои силы в районе турецкого наблюдательного пункта Мурек в северной части провинции Хама. Напомним, турецкие военнослужащие по-прежнему остаются у девятого наблюдательного пункта после заявления официальной Анкары о том, что Турция не намерена переносить свои наблюдательные пункты и отзывать оттуда солдат, несмотря на просьбы сирийского правительства. Согласно данным военных источников, российская военная полиция была направлена к девятому пункту, чтобы ослабить любую возможную напряженность между турецкими и сирийскими вооруженными силами.

Новостное агентство Al Masirah передало сообщение о том, что вечером боевики «Тахрир аш-Шам» обстреляли ракетными снарядами деревню Ар-Расыф. Одна жительница была убита и другая получила ранениям. По сообщению сирийского информационного агентства SANA группировка боевиков ударила по домам граждан, и несколько из них были разрушены. Корреспондент сообщил, что подразделения сирийской армии немедленно отреагировали ракетными ударами по источнику обстрелов.

1 Организация запрещена на территории РФ.