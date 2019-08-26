Более ста иностранцев задержали за незаконный лов у берегов Приморья

Владивосток, 26 августа. Российские пограничники задержали свыше 150 иностранных рыбаков за незаконный промысел у берегов Приморья за время тайфуна. Соответствующую информацию передает региональное пограничное управление ФСБ РФ.

В сообщении отмечается, что ранее иностранные суда запросили у пограничников РФ разрешение переждать тайфун «Кроса» у российского берега. Шхуны, многие из которых находились в печальном состоянии, подняли флаг «терплю бедствие». За время тайфуна «Кроса» «помимо спасения терпящих бедствие иностранных рыбаков были задержаны свыше 150 граждан одного из сопредельных государств». Они занимались незаконным промыслом в территориальных водах России.

В региональном погрануправлении ФСБ РФ подчеркивают, что пока иностранные моряки искали укрытия от непогоды в бухтах Приморского края, «их недобропорядочные соотечественники попытались воспользоваться погодными условиями для расхищения водных биоресурсов».

Сообщается, что в отношении четырех капитанов, которые имеют гражданство иностранного государства, возбуждены уголовные дела по статье «Нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне РФ».

Пограничники также проинформировали, что за время непогоды свыше 500 иностранных судов своевременно покинули пределы российских территориальных вод.