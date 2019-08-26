Пользователи Сети заметили гигантское пятно на платье Меланьи Трамп на саммите G7

Биарриц, 26 августа. Пользователи соцсетей раскритиковали наряд первой леди США Меланьи Трамп, в котором она появилась на саммите G7 во французском Биаррице. Об этом сообщает Daily Express.

На саммите супруга президента США Дональда Трампа сошла с трапа самолета в ярко-желтом платье американского бренда Calvin Klein. Ткань наряда украшали бело-розовые цветы, окрашенные по технологии тай-дай. Также для саммита G7 Меланья Трамп выбрала туфли-лодочки цвета фуксии от Christian Louboutin, стоимость которых составляет 470 евро (около 34,5 тысячи рублей).

Пользователи Twitter раскритиковали наряд супруги президента США, уделив особое внимание платью Меланьи Трамп и изображенным на нем цветам.

«Кажется, с первой леди случилась какая-то беда в полете, и теперь на ее платье гигантское пятно», — пошутил MikeSington.

«Мелания надела желтое платье в связи с забастовками желтых жилетов!» — считает Reinette47.

«Это же желтое платье с кровавыми пятнами! Спасибо, что напомнила [Эммануэлю] Макрону (президенту Франции, прим. ФАН) о его жестокости», — написал пользователь с ником Karmaincorrect.

Отметим, что Меланья Трамп уже не в первый раз появляется на официальных мероприятиях в ярких и провокационных нарядах. Так, в начале июня на торжественном ужине, организованном президентом США в Лондоне, супруга Дональда Трампа поразила гостей ярко-алым платьем. А в декабре прошлого года американцы высмеяли в Сети «голый» наряд Меланьи Трамп, вернувшейся вместе с мужем из поездки в Ирак и Германию.