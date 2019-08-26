Иран предупредил Израиль о последствиях агрессии в регионе

Тегеран, 26 августа. Израиль должен понимать, что агрессия в регионе — в отношении Ирака, Ливана и Сирии, — будет иметь последствия. Об этом заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии на пресс-конференции.

По его словам, генеральный секретарь движения «Хезболла» Хасан Насралла ясно дал понять, что действия Израиля повлекут за собой ответ.

«Израиль должен понимать последствия своих агрессивных действий и их цену», — сказал Али Рабии, слова которого транслирует иранское телевидение.

Представитель правительства Ирана отметил, что Тегеран осуждает любую агрессию со стороны Израиля в отношении стран региона, а также признает право Ирака, Ливана и Сирии на самозащиту. Ранее глава сил специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани назвал безрассудными удары ВВС Израиля по Сирии.

Напомним, вечером 24 августа Израиль нанес авиаудар в по объектам в сирийской провинции Дамаск. Позже израильские военнослужащие подтвердили факт нанесения удара. В заявлении ЦАХАЛ было сказано, что таким способом якобы была предотвращена атака БПЛА Ирана по территории Израиля. Сирийские силы ПВО отразили предпринятую атаку со стороны Израиля.