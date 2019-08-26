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Происшествия

Двое погибли при взрыве гранаты в Находке

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Двое погибли при взрыве гранаты в Находке

Владивосток, 26 августа. Два человека погибли в результате взрыва гранаты в Находке Приморского края. Как сообщает источник Федерального агентства новостей, еще двое человек пострадали.

Взрыв, по предварительным данным, гранаты произошел в одном из жилых домов в городе Находка в Приморском крае. На момент происшествия в квартире по адресу Заводская, 16 находились четыре человека. В результате случившегося взрыва двое человек погибли на месте, еще двое пострадали.

Известно, что на место происшествия прибыли Следственный комитет, ФСБ по Приморскому краю и полиция. Они выясняют обстоятельства происшествия.

Добавим, что пресс-служба регионального УМВД никак не комментирует инцидент, послуживший причиной смерти сразу двух человек. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку всех фактов, после чего станет известна официальная причина взрыва.

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