Провокатор Беглец признал вину в нападении на росгвардеца на незаконном митинге в Москве

Москва, 26 августа. Задержанный на незаконном митинге в Москве Данила Беглец признал вину в применении насилия к сотруднику Росгвардии, сообщила супруга участника массовых беспорядков.

Тверской районный суд Москвы в понедельник провел предварительное слушание по делу Беглеца. Ранее СК РФ предъявил задержанному обвинение в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Беглец обвиняется в том, что во время массовых беспорядков толкнул сотрудника Росгвардии.

Жена задержанного рассказала, что супруг признал вину в применении насилия к росгвардейцу и запланировал просить о рассмотрении его дела в суде в особом порядке, сообщили СМИ.

По версии следствия, Данила Беглец, Кирилл Жуков и Евгений Коваленко на несанкционированном митинге 27 июля в центре российской столицы применили насилие в отношении некоторых сотрудников полиции и Росгвардии. Обвинения в участии в массовых беспорядках было предъявлено 13 участникам незаконной акции в Москве 27 июля.

Напомним, так называемая «оппозиция», получив отказ в допуске к выборам в Мосгордуму, призвала своих сторонников к беспорядкам. МГИК абсолютно законно отказал так называемым «независимым кандидатам»: в их подписных листах было большое количество недействительных подписей. Так, например, у Любови Соболь, юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией», число липовых подписей составило более 14% при допустимом показателе 10%. Кроме того, в ее документах были обнаружены подписи давно умерших москвичей.

Примечательно, что еще во время предвыборной кампании правоохранители обнаружили фабрику по рисовке автографов избирателей в пользу «независимых кандидатов».

Несогласные с решение МГИК «оппозиционеры» вышли на улицы Москвы. Они устроили в самом сердце российской столицы беспорядки и провокации, бросались посторонними предметами в правоохранителей. При этом сотрудники полиции действовали аккуратно и гуманно: искали провокаторов в толпе и выводили их. В ГУ МВД по Москве подчеркнули, что стояла задача пресекать провокации и обеспечивать безопасность россиян.