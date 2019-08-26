Самолет разбился в Таиланде из-за отказа двигателя

Бангкок, 26 августа. Одномоторный самолет с поршневым двигателем разбился при вынужденной посадке на проселочную дорогу в провинции Сукхотхаи в Таиланде. Отмечается, что пилот не пострадал.

Самолет летел из северной провинции Лампхун в Нонтхабури. По данным издания Bangkok Post, у воздушного судна отказал один из двигателей. Летчик был вынужден посадить самолет на грунтовую дорогу. Несмотря на то, что посадка прошла успешно, в конце посадочного пробега борт подскочил на кочке.

Он съехал с дороги на расположенное чуть ниже дорожного полотна поле и перевернулся.

В июле самолет разбился на юге Германии. Воздушное судно упало на территории торгового центра в федеральной земле Баден-Вюртемберг. Находившимся на борту было 72, 57 и 56 лет, они погибли.

Правоохранительные органы расследуют инцидент.