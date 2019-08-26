Китай пригрозил США ответными мерами в случае введения новых пошлин

Пекин, 26 августа. Американским властям не удастся запугать Китай, они должны перестать недооценивать Пекин. Об этом заявил во время брифинга официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Китай выступает против притеснений и запугивания в мировой торговле. Никакие угрозы и запугивание не сработают с Китаем. Призываем США не недооценивать Китай и прекратить такие неправильные действия», — подчеркнул китайский дипломат.

Спикер дипломатического ведомства указал на то, что КНР примет ответные шаги, если Вашингтон действительно пойдет на повышение пошлин на импорт из Китая.

По словам Шуана, политика Белого дома приводит к обострению торговых споров и ведет к ухудшению ситуации на мировой экономической арене. Дипломат назвал политику Штатов неконструктивной.

Комитет по тарифам и сборам при Госсовете Китая сообщил в конце прошлой недели, что китайские власти в ответ на действия США поднимут с 1 сентября и 15 декабря ввозные пошлины на 10% и 5% на импортную продукцию из США на сумму 75 млрд долларов. С 15 декабря Пекин планирует увеличить на 25% и 5% соответственно ввозные пошлины на американские транспортные средства и комплектующие.

В ответ глава Белого дома Дональд Трамп объявил о решении повысить пошлины, которые американские власти собираются ввести осенью на товары из Китая.