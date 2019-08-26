СМИ сообщили о задержании российских пограничников в Литве

Вильнюс, 26 августа. СМИ сообщили о задержании двух вооруженных сотрудников погранслужбы ФСБ РФ, которое произошло в Литве. По данным телеканала LNK, пограничников уже передали российской стороне.

По данным СМИ, инцидент произошел вечером 23 августа в поселке Нида. Сообщается, что здесь встретились пограничники Литвы и Калининградской области. Как утверждает литовская сторона, российские пограничники якобы прошли 500 метров по территории прибалтийской страны, при этом при них находились пистолеты.

Замглавы Службы охраны государственной границы Литвы Видас Мачайтис отметил, что после задержания сотрудники российской погранслужбы заявили о непреднамеренности нарушения государственной границы Литвы. По словам задержанных, они отреагировали на аналогичное нарушение в отношении российской границы. Мачайтис считает, что причиной инцидента стала неопытность российских пограничников.

Ранее National Interest рассказал, что Литва готовится к «войне» с Россией. Как пишет издание, литовские власти считают вероятность нападения России невысокой, однако предполагают, что Москва считает Прибалтику «временно потерянной территорией». Беспокойства властям страны добавило усиление обороноспособности Калининградской области. В Вильнюсе полагают, что Россия якобы может «напасть» на Литву с востока, нанеся сухопутный удар.