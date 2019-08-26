Малькевич рассказал о бесчинствах, творящихся во Франции во время саммита G7

Председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич рассказал о бесчинствах, которые начались во Франции вместе с саммитом «Большой семерки».

Приехав в минувшие выходные в Биарриц на французском побережье Атлантического океана, Александр Малькевич первым делом отметил, что курортный город «вымер» из-за проходящего в нем саммита G7. Там полностью отсутствует атмосфера праздника, которая, к примеру, была создана в 2013 году во время саммита G20 в Петербурге, когда весь город был увешан приветственными баннерами. В Биаррице же нет ни одного билборда, плаката, чего-либо, что указывало бы на столь значимое событие, как саммит «Большой семерки».

«Создается ощущение, что все проходит по секрету, в тайне, и вообще со всем этим хотят побыстрее развязаться. Жизнь кипит только в пресс-центре. А в небе барражируют вертолеты, кругом полиция, — отметил журналист. — Все магазины, кафе, общественные заведения закрыты с 22 по 28 августа! Причем не просто закрыты, а заколочены специальными досками, везде установлены железные ставни», — подчеркнул Малькевич.

Российский журналист поселился в небольшой гостинице в деревне рядом с Биарриц.

«Все разговоры постояльцев ведутся о бесчинствах антиглобалистов, которые фактически захватили районный центр этой местности — город Байонна, — говорит член ОП РФ. — Дочь одной из гостей отеля возвращалась на рейсовом автобусе из испанского Бильбао в Байонну. Автобан проходит в окрестностях Биарриц. Автобус вынужден был высадить пассажиров раньше: за 20 километров до места назначения и за 10 километров до столицы саммита, в городе Сан-Жан-де-Люз. Дальше ехать было просто опасно».

Дело в том, что на автобан № 63 Бордо — Испания внезапно, почти перед самым автобусом высыпали две сотни одетых в черное человек в масках и противогазах.

«Протестанты начали ломать все, что было под рукой из дорожной инфраструктуры: указатели, дорожные столбы, остановки SOS. Обломки вытаскивали на автобан, пытаясь тем самым забаррикадировать движение. Подбежали к автобусу. Стали его раскачивать, пытаясь завалить на бок. Водитель — настоящий смелый баск! — с минимальной скоростью двинул автобус вперед, постепенно прорывая кордон. Под колеса никто из манифестантов почему-то лечь не захотел. Видя, что автобус уходит из-под контроля и его не завалить, митингующие краской из баллончиков стали расписывать кузов. Особенно жирно получилась надпись «F**K G7». Еще минута — и автобус прорвал цепь манифестантов. В этот момент наконец-то приехала полиция. Одним словом, идут откровенные бесчинства, если бы не мужество водителя, который не побоялся и с очень маленькой скоростью поехал на протестующих, автобус бы просто перевернули — и все», — рассказали Малькевичу постояльцы гостиницы, в которой он остановился.

А другую выходку манифестантов во время саммита G7 российский журналист увидел своими глазами утром 25 августа в Байонне. Все началось с марша под лозунгом «Климат и социальная справедливость: Макрон не берет в руки, давайте возьмем его!».

«Несколько сотен демонстрантов размахивали перевернутыми портретами Эммануэля Макрона, чтобы продемонстрировать, что их правительство «ходит по головам». Марш прошел под хештегами #маршпортретов, #снятьскрюкаМакрона, #MarcheDesPortraits, #DécrochonsMacron. Я пообщался с его участниками. Они осуждают президента Франции за образ «чемпиона Земли», титул которого был присужден ему в сентябре 2018 года ООН. По их словам, Макрон только и делает, что произносит прекрасные речи о горящей Амазонке, но на самом деле ведет политику, которая подталкивает к таким последствиям», — рассказал Малькевич.

Он узнал, что большая часть портретов Макрона, которые демонстранты несли вниз головой, была похищена из городских ратуш. Отсюда и слоган акции «Сдерни Макрона с крючка», у которого как бы два объяснения: сдернуть президента Франции с крючка мирового империализма и сдернуть портрет французского президента с крючка на стенах казенных учреждений.

«Участники марша собирали «иллюстративный материал» в течение нескольких месяцев. Есть информация, что из ратуш было украдено 128 портретов французского лидера. То есть нам ставят в упрек, что кто-то что-то смог однажды вынести из Третьяковской галереи, а тут французы пачками воровали из муниципальных учреждений портреты Макрона, и никто их не останавливал. Я просто обалдел. Разве в нормальной стране может быть такое с казенным имуществом?» — изумляется Малькевич.

Россиянин подчеркнул, что происходящее сегодня в Байонне шокирует.

«Всюду гуляют вандалы, ни одной живой видеокамеры на улице нет — все разбиты, на всех парковках сломаны шлагбаумы, хотя это людям нравится, платить не надо», — сообщает Александр Малькевич.

Он напоминает, что еще в пятницу, 23 августа, планировалась акция на воскресенье, которая должна была пройти сразу в пяти точках.

«Антиглобалисты собирались окружить территорию саммита, взяв его в кольцо, но они не ожидали, что будет стянуто такое количество полиции. Все городки префектуры Байонна перешли на казарменное положение, кругом жандармы, полиция, на каждом углу стоят усиленные патрули, — говорит собеседник ФАН. — В субботу были задержаны 68 человек, 38 арестованы. Задержания и такая вот превентивная работа привели к тому, что протестующие отказались от проведения своих акций устрашения».

При этом Малькевич подчеркивает, что об арестах и погромах СМИ умалчивают, зато обсуждают наряды премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который потряс всех журналистов в пресс-центре. В течение одного дня Трюдо дважды представил модный лук: он два раза оперативно переодевался, идеально подбирая носки к галстуку.