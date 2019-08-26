Глава МИД Германии оценил диалог между ФРГ и Россией

Берлин, 26 августа. Диалог между ФРГ и Россией сейчас более интенсивен, чем три года назад. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

На конференции в МИД ФРГ он подчеркнул, что на прошлой неделе в столице «в шестой раз за полтора года» провел встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Мы сейчас в состоянии даже после пресс-конференций еще в течение двух часов очень конструктивно разговаривать и вести переговоры», — сказал Маас.

По словам главы внешнеполитического ведомства Германии, к настоящему моменту восстановлена работа многих форматов, которые были заморожены после воссоединения Крыма с Россией. Он отметил, что, в первую очередь, речь идет о сотрудничестве между ФРГ и РФ по вопросам политики безопасности.

«Мы в НАТО всегда при согласии Йенса Столтенберга выступали за более частные встречи совета Россия — НАТО. Мы были среди тех, кто создал предпосылки для сохранения членства России в Совете Европы», — заметил министр.

Напомним, Крым воссоединился с РФ по итогам референдума, на котором большинство местных жителей высказалось за вхождение полуострова в состав Российской Федерации. Голосование прошло в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. В Киеве продолжают считать полуостров временно «оккупированной» территорией. Глава российского государства Владимир Путин не раз отмечал, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт окончательно и обсуждению не подлежит.