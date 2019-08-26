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Москва заявила о невозможности проведения шествия «оппозиции» из-за Дня солидарности

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Москва заявила о невозможности проведения шествия «оппозиции» из-за Дня солидарностиМосква, 26 августа. Московское правительство заявило о невозможности проведения шествия против политических репрессий 3 сентября из-за мероприятий ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, сообщил источник Федерального агентства новостей в столичной мэрии. 

В письме правительства Москвы указано, что шествие создаст помехи движению пешеходов, ограничит доступ жителей и гостей столицы к объектам социальной и транспортной инфраструктуры, нарушит права граждан, не участвующих в мероприятии.

«Кроме того, в указанный день в Москве запланировано проведение большого количества мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом», — говорится в сообщении мэрии.

По словам собеседника агентства, «оппозиция» может изменить маршрут шествия и подать новое уведомление о проведении мероприятия.

Шествие планировалось провести 3 сентября с 19.00 до 21.00. Активисты просили власти согласовать шествие численностью 30 тысяч человек от Новопушкинского сквера по Тверскому, Никитскому и Гоголевскому бульварам.

Так называемая «оппозиция» инициирует очередную акцию в поддержку своих «кандидатов», которых не допустили к выборам в МГД из-за огромного количества нарушений. В документах юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь были обнаружены подписи мертвецов, также в подписных листах был значительно превышен допустимый процент брака.

«Независимые кандидаты» устроили в Москве череду акций, в том числе незаконных. В итоге самые активные «агитаторы» были заключены под стражу. Ареста избежала Соболь, которая прикрылась малолетней дочерью. Однако права рука скандального блогера Алексея Навального должна заплатить штраф за многочисленные нарушения законодательства.

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