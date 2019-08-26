В СФ заявили, что РФ будет развивать отношения с Абхазией при любом исходе выборов

Москва, 26 августа. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает достаточно прогнозируемым то, что в Абхазии предстоит второй тур президентских выборов. По его словам, кто бы ни одержал победу, Россия продолжит выстраивать добрососедские отношения с этой страной.

«Кто бы ни победил на выборах, Россия будет строить с Абхазией добрососедские отношения как это было принято», — заявил Джабаров.

Он напомнил, что Москва признала Абхазию 10 лет назад — с тех пор политика в отношении этой республики не претерпела изменений.

По мнению зампреда, результат голосования, при котором состоится второй тур выборов, был предсказуем, поскольку все кандидаты достаточно известные, передает ТАСС.

«Я думаю, надо дождаться результатов второго тура», — подытожил он.

Согласно данным центральной избирательной комиссии Абхазии, по результатам прошедшего 25 августа голосования на выборах президента республики из девяти кандидатов во второй тур прошли действующий лидер республики Рауль Хаджимба и глава оппозиции Алхас Квициния.

Второй тур выборов должен пройти в течение 14 дней.