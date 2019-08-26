В Германии назвали возвращение России в G7 пощечиной для Украины

Берлин, 26 августа. Возвращение России в «большую восьмерку» станет мощной пощечиной и сокрушительным поражением для Украины, заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

Немецкий политик признал, что исключение РФ из состава G8 было «тактической ошибкой», но повторно приглашать Россию в организацию нельзя из-за последствий для украинских партнеров «восьмерки». Ишингер добавил, что «большая семерка» лишилась главенства в мировой политике: между странами-участницами нет былого единства, поэтому ждать от G7 «грандиозных результатов» не приходится. В связи с этим возвращение к формату «восьмерки» видится ему очень логичным.

«Формат G8 был очень полезным, поскольку вместе с Россией можно было решать отчасти действительно сложные и важные вопросы, — отметил Ишингер в интервью Die Welt.

При этом он вступил в противоречие с самим собой, добавив, что сегодня о возвращении РФ в «западный клуб» не может быть и речи из-за Украины.

Напомним, в этом году французский лидер Эммануэль Макрон предложил пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году. Эту идею поддержал президент США Дональд Трамп. Вопрос об этом был поднят на саммите «семерки» в Биаррице. 25 августа лидеры стран-участниц объединения выступили против возвращения Москвы, но заявили о необходимости усилить координацию с РФ. По данным источника британской газеты The Guardian, Трамп в итоге рассорился с участниками саммита.

По его мнению, присутствие РФ крайне важно для решения иранского вопроса, ситуации на Корейском полуострове, а также поиска путей урегулирования в Сирии. Трампа поддержал итальянский премьер Джузеппе Конте. Глава японского правительства Синдзо Абэ сохранял нейтралитет, а вот Ангела Меркель, Джастин Трюдо, Борис Джонсон, Эммануэль Макрон и председатель Евросовета Дональд Туск заявили о том, что возвращение России в G7 недопустимо.