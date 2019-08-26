СМИ сообщили о переброске турецкой бронетехники к границе Сирии

Анкара, 26 августа. Командование турецкой армии перебросило колонну бронетехники к границе Сирии. Как сообщают СМИ, техника была передислоцирована в район расположения турецко-американского Центра проведения совместных операций.

По информации телеканала CNN Turk, бронетехника вышла с территории командования 20-й бронетанковой бригады в Шанлыурфе и была направлена в расположение Третьего командования погранвойск на границе с Сирией в районе Акчакале. Отмечается, что здесь с 24 августа начал свою работу Центр проведения совместных операций Турции и США. Как сообщают СМИ, в колонне военной техники были замечены танки, бронемашины и грузовики с боеприпасами.

При этом цель переброски сил не сообщается. Однако, как отмечает телеканал, Анкара в последние месяцы планомерно наращивает свои войска на границе с САР.

Сообщается, что 7 августа делегация военных США провела серию переговоров в Анкаре. По их итогам было принято решение о создании в Турции Центра проведения совместных операций. При этом договоренности были достигнуты в тот момент, когда Турция готовилась к новой операции в Сирии к востоку от Евфрата: данная территория сейчас находится под контролем курдских отрядов. Эти формирования поддерживают США, однако в Турции они признаны террористическими. Анкара отмечала, что текущее положение дел угрожает ее безопасности.

По информации СМИ, целью создания Центра совместных операций является координация между американскими и турецкими военными для создания на севере САР буферной зоны. Дискуссия по созданию такой территории, которая включала бы и бесполетную зону, началась еще в 2013 году.