Сухум, 26 августа. Второй тур президентских выборов в Абхазии состоится 8 сентября. Об этом сообщил спикер парламента республики Валерий Кварчия.

По его словам, после выборов, которые прошли 25 августа, было очевидно, что понадобится провести второй тур.

«Результаты были примерно ожидаемыми, было похоже, что в первом туре мы не решим вопрос президента. Так и получилось, теперь надо готовиться ко второму туру. Народу есть возможность подумать, взвесить за и против и выразить окончательное мнение», — рассказал Кварчия ТАСС.

Он также отметил, что во время первого тура не было зафиксировано никаких происшествий. По словам Кварчии, выборы и приезд наблюдателей были организованы на должном уровне.

«Люди имели возможность свободно выразить свое желание, свое мнение», — подчеркнул спикер абхазского парламента.

Ранее стало известно, что во второй тур выборов вышли действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба и лидер оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния, передает RT.

Всего на пост главы государства претендовали девять человек, сообщает «Царьград». Кандидатами стали Рауль Хаджимба, Астамур Тарба, Алхас Квициния, Шамиль Адзынба, Алмас Джапуа, Олег Аршба, Леонид Дзапшба, Астамур Какалия и Артур Анкваб.

В день голосования по всей Абхазии работали 150 избирательных участков. Выборы будут считаться состоявшимися при явке свыше 50%.