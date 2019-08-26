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Более 1,5 тысячи беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана

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Более 1,5 тысячи беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана

Дамаск, 26 августа. Свыше 1,5 тысячи беженцев вернулись в Сирийскую Арабскую Республику из Иордании и Ливана за прошедший день. Об этом сообщается в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, опубликованном в понедельник на сайте Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, за минувшие 24 часа в САР с территорий иностранных государств возвратились 1526 беженцев, в том числе из Ливана через контрольно-пропускные пункты «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» — 418 человек, из Иордании через пункт пропуска «Насиб» — 1108 сирийцев.

Вооруженный конфликт в Сирии длится в течение восьми лет — с 2011 года. В декабре 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России). На сегодняшний день власти САР восстанавливают инфраструктуру страны и ведут работу по возвращению беженцев.

Накануне сообщалось, что боевики 28 раз за сутки обстреляли поселения провинций Алеппо, Латакия и Идлиб.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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