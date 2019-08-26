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Военные РФ зафиксировали 25 нарушений прекращения огня в Сирии за сутки

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Военные РФ зафиксировали 25 нарушений прекращения огня в Сирии за сутки

Дамаск, 26 августа. Российские военные зафиксировали 25 случаев нарушения режима прекращения огня в Сирии за минувшие сутки. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ о ходе выполнения Меморандума о создании зон деэскалации.

Отмечается, что российские военные в рамках совместной российско-турецкой комиссии зафиксировали 25 фактов открытия огня: 11 случаев в провинции Алеппо, один случай в Идлибе, 12 случаев открытия огня в Латакии и один — в Хаме. Турецкая часть представительства зафиксировала 10 случаев нарушения режима прекращения огня: два — в Идлибе, пять — в Латакии и три — в Хаме.

Также сообщается, что Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел гуманитарную акцию в провинции Даръа. Жителям населенного пункта Нава выдали 750 продовольственных наборов, общий вес которых составил 3,7 тонны.

Ранее армия обороны Израиля объяснила авиаудары в провинции Дамаск, которые произошли прошлой ночью. Напомним, вечером 24 августа Израиль нанес удар по объектам в Сирии. В заявлении ЦАХАЛ было сказано, что таким способом якобы была предотвращена атака БПЛА Ирана по территории Израиля. Системы ПВО Сирии отразили атаку со стороны Израиля.

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