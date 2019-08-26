Авербух назвал враньем сообщения об онкологии у Заворотнюк

Москва, 26 августа. Призер Олимпийских игр по фигурному катанию, тренер Илья Авербух назвал враньем сообщения об онкологическом заболевании у звезды ситкома «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк.

Представители прессы обратили внимание, что в последнее время актриса перестала появляться на мероприятиях, отменила участие в антрепризном спектакле и практически не выставляет фото в социальных сетях. Позже один журнал, ссылаясь на свои источники, сообщил, что у жены фигуриста Петра Чернышева якобы обнаружен рак мозга.

Авербух, который прекрасно знает семейную пару Чернышев-Заворотнюк, прокомментировал в беседе с KP.Ru сообщения о якобы онкологии у артистки.

«Пишут какие-то глупости. Ничего подобного о болезни никто у нас не говорил. Это непроверенные слухи», — уверен Авербух.

Ранее коллега Заворотнюк, актриса Ирина Сотикова заявила, что слухи о состоянии здоровья 48-летней звезды могут быть преувеличены. Она также объяснила, почему вместо Заворотнюк в спектакле «Все мужчины делают это» 8 августа сыграла она. По ее словам, на каждую роль в спектакле готовятся несколько артистов.

Директор Заворотнюк, в свою очередь, заявил, что актриса вынуждена была пропустить выступление по семейным обстоятельствам — ей необходимо было оформить документы. Он также заверил, что у исполнительницы роли няни Вики в «Моей прекрасной няне» нет проблем со здоровьем.