Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил в Facebook, что над Донецком будет поднят украинский флаг. Таким образом политик поздравил Донецк с Днем города.

«Я уверен, что придет время и над городом будет гордо развеваться украинский флаг!» — написал экс-президент Украины.

Лидер движения русских украинцев «Парус», политолог Юрий Кот считает, что если Порошенко лично будет поднимать флаг в тюрьме Донецка, то никто не будет против этого. По его словам, сейчас говорить о Донецке — это точно не дело Порошенко.

Кот отмечает, что такое заявление Порошенко можно отнести к популистским. По мнению эксперта, сейчас у бывшего президента Украины ситуация крайне сложная — он проходит свидетелем по нескольким очень серьезным делам, и только глупый не понимает, что бывший украинский глава виновен.

«Донецкий край является территорией народных республик. В Донецке отстояли свое право говорить на русском языке и поднимать те флаги, которые они сочтут нужными, независимо от конъюнктуры и желания наших заокеанских партнеров. Донецк сказал свое слово — «мы русские», — заявил Кот в беседе с Федеральным агентством новостей.

Политолог прогнозирует, что в дальнейшем Донбасс, как и остальная часть Украины, станет одной из частей большой русской цивилизации. По мнению эксперта, эти территории «обречены объединиться».

«И чем быстрее наши оппоненты это поймут, тем быстрее они закончат свои мытарства Богдана Хмельницкого, заигрывая то со шведами, то с турками, то с поляками. В союзе с Россией у нашего народа и края есть будущее. Чем дольше они будут это понимать, тем больше будет проблем и тем дольше нас будет использовать Запад, Америка, для решения собственных геополитических задач. Так или иначе, люди, которые еще продолжают скакать, делая из себя патриотов, являются губителями нашей земли и нашего народа», — сообщил собеседник ФАН.

В прошлом году Порошенко уже обещал, что флаг страны вновь поднимут над Донецком. Помимо этого он неоднократно выражал уверенность, что и над рядом российских городов, включая Севастополь и Ялту, якобы будет развеваться желто-голубой флаг.

Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после антиконституционного государственного переворота в стране. Луганск и Донецк, не желая подчиняться незаконным властям, заявили об отделении. В ответ Киев начал военную кампанию против республик Донбасса. Внутриукраинский кризис пытаются урегулировать также на минской площадке, но Киев систематически нарушает взятые на себя обязательства.

На Украине неоднократно звучали сомнительные высказывания об истории страны. Так, согласно теории украинской поп-исполнительницы Русланы Лыжичко, корни ее земляков восходят к древней цивилизации шумеров, населявшей Южную Месопотамию во втором тысячелетии до нашей эры. По мнению депутата Верховной рады Надежды Савченко, украинцы уже до нашей эры стали «индивидуалистами».