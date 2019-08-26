Трамп отказался встречаться с главой МИД Ирана на саммите G7 в Биаррице

Москва, 26 августа. Американский президент Дональд Трамп не возражал против прибытия главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа на саммит G7 в Биаррице.

Как отметил глава Белого дома перед встречей с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в рамках саммита «Большой семерки», он был не против прибытия Зарифа в Биарриц, однако встречаться с ним не намерен. Трамп объяснил, что французский лидер Эммануэль Макрон ранее спрашивал, «одобряет ли» он приезд Зарифа на саммит.

«Я знал обо всем, что он делал», — заявил Трамп, отметив, что сейчас еще «слишком рано», чтобы встречаться с Зарифом.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп принял предложение главы Франции Эммануэля Макрона пригласить РФ на саммит G7 в 2020 году в Вашингтон. Этот вопрос, по словам американского лидера, необходимо обсудить на встрече «Большой семерки» в Биаррице.

Действительно, эту тему затронули на субботнем ужине после открытия саммита. Предложение главы Белого дома вернуть РФ в G7 поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте, а премьер-министр Японии Синдзо Абэ воздержался. Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, канадский и британский премьер-министры Джастин Трюдо и Борис Джонсон не поддержали эту идею. Глава ЕС Дональд Туск и вовсе начал неистово протестовать.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что ссора в Биаррице связана не столько с темой возвращения РФ в G7, сколько с отношением к президенту США в Европе и даже в Соединенных Штатах. Он подчеркнул, что, скорее всего, европейские политики просто опасаются напора главы Белого дома. Морозов считает, что и России нужно выдвинуть свои условия возвращения в «Большую семерку».

Ранее Дональд Трамп на брифинге для журналистов заметил, что было бы гораздо проще обсуждать некоторые вопросы, если РФ вернется в состав G7. С точки зрения главы Белого дома, российский президент Владимир Путин переиграл Барака Обаму по Крыму. Это и стало причиной исключения России из «Большой семерки».